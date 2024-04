Productores esperan precio arriba de 6 mil pesos por tonelada de maíz en Sinaloa

Culiacán, Sin. -El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Enrique Riveros Echevarría, informó que el precio que se fije para el maíz en los próximos días no debe ser menor a 6 mil pesos para que sea mínimamente rentable.

Asimismo, el líder agrícola consideró que la expectativa es obtener un precio que esté por encima de los costos de producción, pues si se vende más barato sería la estocada final para el sector.

“El precio de garantía sería lo ideal, lo más cerca que estemos de ese número sería lo mejor. Sin embargo, todo lo podemos conseguir siempre y cuando no esté por debajo de la línea de los costos del mismo agricultor, porque no podemos estar vendiendo más barato de lo que nos cuesta producir”, explicó.

Riveros Echeverría mencionó que los productores ya están desesperados debido a que las gestiones por parte del gobierno iniciaron tarde, pues la definición de precios debió darse desde el mes de febrero.

Aun así, confió en que el gobernador Rubén Rocha Moya conseguirá lo mejor para los productores sinaloenses.

Agregó que la expectativa es que este año se obtenga un esquema parejo y no se genere división entre pequeños y grandes productores como sucedió en 2023.

Enrique Riveros Echevarría precisó que no han considerado realizar manifestaciones debido a que se trata de un proceso natural, que llega cuándo el hartazgo de la gente “no da pa' más”, lo cual ocurrió el año pasado porque el gobernador se rindió en las gestiones; sin embargo, este año no parece ser así, lo que da pie a un mejor panorama.