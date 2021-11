Preocupa la polarización a líderes mexicanos

La polarización y la falta de certidumbre por los cambios del Gobierno al marco jurídico y los ataques a la democracia son motivo de preocupación para los 100 líderes mexicanos en diversos sectores, menciona Raúl Feráez, CEO de la revista Líderes Mexicanos, a propósito del foro Espacio 301 que después de tres sesiones cierra este lunes con un programa especial.

La unidad es el primero de los cinco ejes rectores en los mensajes de los líderes convocados al evento digital que este año ha tenido como tema La Construcción de un Proyecto de Nación. “Hay una polarización que se ha generado en el país y la mayoría de los líderes, si no es que todos, están convencidos de que si no nos unimos como mexicanos para seguir un mismo rumbo, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces hay un llamado muy importante a la unidad”, comenta Ferráez a El Sol de México.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Finanzas Empresarios crean alianza El Gran Bajío

La democracia y la necesidad de mantenerla y recrearla fue otro de los temas que más trascendieron entre las 100 personalidades participantes y enlistadas en las 300 más influyentes de México.

Los líderes consideran, en su mayoría, que en las últimas fechas se “están minando las instituciones que tanto trabajo ha costado construir”, señala Ferráez.

Otro de los temas, añade el CEO de Líderes Mexicanos, está muy ligado, es obre la certeza jurídica y el Estado de derecho.

“Sin esa certeza jurídica es difícil que haya inversión y, sin ella, no vamos a generar los empleos que los jóvenes necesitan y esa es una preocupación grande.”

Las modificaciones impulsadas por el Gobierno a la ley en materia energética o hechos como el acuerdo publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada, para blindar los megaproyectos federales, no ayudan a tener certidumbre e impactan en la inversión.

Los dos últimos ejes, precisa, tienen que ver con problemas añejos en el país: educación e inseguridad. “Siguen preocupando porque no parece ser que se haga algo para avanzar en eso”.

En cuanto a educación, Ferráez dice que los líderes subrayaron que México es reconocido como un país con mucho talento y capacidad, pero no hay avances en programas su impulso.

La seguridad es quizá el tema más preocupante para los líderes mexicanos porque no ven que haya un plan especifico en la materia y los niveles de inseguridad siguen creciendo, refiere Ferráez.

Dentro de este eje, hay énfasis particular en la violencia contra las mujeres, donde líderes de opinión externaron su preocupación porque este tema sea opacado por otras cuestiones.

Entre los líderes consultados hay empresarios como Francisco Garza, presidente de General Motors México; Guilherme Loureiro, presidente ejecutivo y director general de Walmart México y Centroamérica; Jaime Serra Puche, presidente del Consejo de Administración de BBVA; Rodrigo Herrera, presidente del Consejo de Administración de Genomma Lab; Braulio Arsuaga, director general de Grupo Presidente y presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

También participaron el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova; la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero; el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal; el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila; el diputado Damián Zepeda, y el rector de la UNAM, Enrique Graue.

Destacó la participación de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, quien enumeró el trabajo que desde el organismo se hace para combatir la corrupción, la mayor bandera de esta administración, así como la construcción de una economía solidaria expresada en una nueva cultura contributiva más justa y redistributiva.

Cada año, la revista que dirige Ferráez organiza una comida donde 300 líderes intercambian ideas, pero debido a la pandemia realizó este Espacio 301 de forma virtual para compartir las opiniones de estas personalidades con el público.

“No veo a ninguna universidad, organismo, ni siquiera empresarial como el CCE, que esté haciendo algo similar, que haga que hablen los líderes; el ejercicio se está haciendo y los líderes están dispuestos a hablar y a decir lo que opinan”, apunta.

En el canal de YouTube de Espacio 301, los usuarios pueden revisar los mensajes de estos personajes en cuatro episodios.

Para el próximo año, el directivo detalla que analizarán la posibilidad de concentrar las propuestas de los líderes y hacerla llegar al Gobierno federal como una herramienta propositiva.

El 2020, Espacio 301 impactó a mas de 10 millones de personas en redes sociales, para esta edición el éxito será similar.

Para el CEO, los ejes en los que coincidieron los líderes representan los peligros latentes que costará mucho erradicar en la presente administración, aunque destacó la confianza y voluntad de las personalidades en todos los ámbitos para trabajar en la construcción de un mejor país.

Enfatiza que los líderes mexicanos están preparados para enfrentar retos como puede ser una nueva ola de contagios o cualquier otro que se presente.

“No se ve muy optimista el panorama, pero finalmente México es mucho más grande que un solo hombre y al final como país estaremos teniendo una recuperación y futuro brillante”, concluye Ferráez.