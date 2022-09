Precios de la canasta básica en Mazatlán están en el sube y sube

Durante la primera quincena del mes de septiembre la inflación en México alcanzó niveles del 8.76%, situación que ha afectado el bolsillo de los consumidores, ya que continúan los incrementos en los productos de la canasta básica.

En el Mercado Municipal Miguel Hidalgo de la colonia Juárez, algunos productos han incrementado hasta 10 pesos el kilo en promedio, entre los que destacaron la cebolla, la papa y la carne de cerdo.

También puedes leer: Aumenta 20% la recaudación de impuestos en Mazatlán

Alberto Osuna, empleado de una carnicería, manifestó que la carne de cerdo, de 120 pesos subió a 130; mientras que la de res está en 170 pesos.

“El kilo de carne de cerdo está en 130 pesos, el kilo subió 10 pesos, la cebolla, la papa, también tuvo el mismo incrementó”, dijo.

Según los locatarios, el huevo ha logrado mantenerse en los 50 pesos el kilo; sin embargo, los aceites están subiendo hasta 2 pesos todos los días.

Los comerciantes comentaron que estos incrementos les han afectado, ya que han notado que los clientes ya han comenzado a comprar menos de lo acostumbrado.

Reducen consumos

Amas de casa mencionaron que sí han reducido el consumo de ciertos productos, pues ahora comprar la despensa les cuesta hasta el doble.

Finalmente, precisaron que han decidido bajar el consumo de carnes y embutidos, mientras que aumentan la compra de los que se encuentren a bajo costo.

“Ahora sí que compro para lo que me alcance, si antes me daba un lujito de comprar algo que se me antojaba, ahora ya no lo puedo hacer, solo lo indispensable”, señaló Carmen, consumidora del mercado de la Juárez.