Pandemia “golpea” al sector industrial

Mazatlán, Sin.- A pesar de las dificultades en la importación de algunos productos por la pandemia del Covid-19, el sector industrial empieza a reactivarse, manifestó Helena Larsen Ayala.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación delegación Mazatlán, reconoció que este año ha sido un poco complicado, pero se ha visto una mejoría respecto al 2020, sin embargo, es preocupante el desabasto de algunos productos que existen a nivel mundial.

Finanzas Avanza proyecto de gas natural en Sinaloa

Detalló que insumos como la madera, contenedores y microchips han escaseado en los últimos meses, lo que afecta a la industria y además que esto ha generado un incremento de hasta un 15% sus costos.

Explicó que en el caso de la industria electrónica ha tenido incremento entre el 5 y 15% en todo lo que va del año cuando normalmente el aumento anual es del 5%.

"En lo que va del año por lo menos ya van tres aumentos en esa industria en particular en la que tienen que ver las tuberías de PVC y todo es un incremento al mes, el acero lleva no sé cuántos incrementos realmente impactan en toda la industria en forma general a nivel nacional no solo local", dijo.

Larsen Ayala señaló que, en el caso de la madera, la mayoría es nacional, pero con el desabasto que existe en el país se está importando de Chile.

También puedes leer: Crecerá 5% la industria de la construcción este año

"Esto ha frenado de alguna manera la reactivación, además que te incrementa los costos por ejemplo si existe una fila de barcos queriendo desembarcar mercancía y que no puedan hacerlo por falta de contenedores para meter mercancía, eso te obliga a buscar alternativas que al final de cuentas termina en incremento en los costos de los materiales", concluyó.













Lee más aquí:

Finanzas Urge regular la renta vacacional en Mazatlán

Finanzas Más emprendedoras de Sinaloa se integran al comercio formal: Sedeco