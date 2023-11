No hay dinero para pagar demandas laborales: tesorera de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- El municipio de Escuinapa no cuenta con la suficiencia económica para poder cumplir con el pago de las demandas laborales a las que se está enfrentando el municipio de trabajadores que ya fueron reinstalados, así lo externó Felicitas Zamora Rodríguez, tesorera municipal.

La funcionaria externó que son más de 50 millones de pesos los que el municipio requiere para poder cumplir con esto, lo que representa más del 50 por ciento del recurso que le llega al municipio cada año.

"Lo que está representando es un 60 por ciento de lo que el municipio recibe de participaciones federales anualmente, dejaría desarmado al municipio".

Comentó que ya se ha intentado hacer acuerdo con los demandantes, de los cuales la mayoría ya están reinstalados y a quienes se les propone pagarles lo que en realidad corresponde, pero no han querido aceptarlo.

"Se ha tratado de conveniar pero no quieren, unos se acercaron y otros no, pero no quieren, lo único que se está tratando es que reciban lo justo, yo como trabajador me pondría en la posición de quedarme con el trabajo y aceptar lo que me corresponde por Ley, pero están pidiendo demás de lo que corresponde".

La funcionaria señaló que en los laudos que ya se tienen, los demandantes en su mayoría tienen salarios superiores a lo que en realidad ganaban, conceptos que no son y que se tienen que pagar.

Asimismo, Zamora Rodríguez dio a conocer que al no cumplir con el pago de estos laudos, la alcaldesa Blanca Estela García Sánchez, ella como Tesorera Municipal y los integrantes de Cabildo están siendo acreedores a multas económicas que rondan hasta los diez mil pesos y cada uno lo tiene que pagar con recurso propio.

Por último, dijo que se va seguir buscando la manera de bajar o disminuir la cantidad de cada uno de los laudos y buscar el recurso económico para hacer frente a esta situación que está afectando severamente al municipio.