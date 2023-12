¡Llegó el aguinaldo! ¿En qué lo gastan los mazatlecos?

Mazatlán, Sin. -En esta temporada festiva, muchos trabajadores esperan con ansias el tan ansiado aguinaldo, pero ¿realmente en que lo gastan los mazatlecos?

A través de un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán en diversos puntos locales, se encontraron opiniones divergentes sobre el impacto del aguinaldo en los trabajadores y sus gastos.

"Sí, ya recibí mi aguinaldo, este año planeo destinarlo a saldar algunas deudas pendientes, especialmente la factura de la luz, que cada día es más cara", comentó Alfredo Ontiveros, residente de Mazatlán.

Sin embargo, una empleada de una tienda departamental, tiene una perspectiva diferente, pues hay quienes usan sus aguinaldos para los regalos de los niños.

"Mi esposo y yo siempre hemos usado el aguinaldo para comprar regalos de Navidad para nuestros hijos, ya es una costumbre entre nosotros, apenas así nos rinde porque realmente no te dan millones", comentó Arantza Peraza, quien trabaja en una tienda departamental del Centro de Mazatlán.

En cuanto a la administración del dinero, algunas personas optan por entregar el aguinaldo a sus esposas para un manejo más eficiente.

"Mi esposa es mejor en administrar el dinero de la casa, así que prefiero darle el aguinaldo, yo sé que me lo voy a gastar en puras piñas si me lo quedo, nos aseguramos de cubrir todas nuestras necesidades y aún queda algo para disfrutar, así que no me quejo", expreso Juan Rafael Ibarra Medrano, un trabajador de una bodega ubicada en el primer cuadro de Mazatlán.

El aguinaldo sigue siendo un tema relevante y variado entre los trabajadores, influyendo en sus decisiones financieras y en la manera en que afrontan los gastos asociados con la temporada navideña.

¿Y los independientes?

Pese a que hay quienes reciben su aguinaldo, trabajadores que son independientes y cuentan con su propio negocio, se administran de otras maneras para ganar algo en diciembre.

"Como soy mi propia jefa, no recibo aguinaldo, pero me organizo para tener un dinero extra en diciembre, lo uso principalmente para mis propios gastos y ahorrar un poco", comentó Emma Pérez Ávila, quien tiene una peluquería en Mazatlán.