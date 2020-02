Eliminar los puentes, ocurrencia de AMLO sin sustento: Coparmex

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República México (Coparmex) calificó como "ocurrencia" eliminar los puentes y confió en que no prospere la iniciativa porque afectaría al sector turístico.

"La propuesta que se ha hecho por el presidente es una ocurrencia que no tiene sustento. Los puentes no solo ayudan a la economía sino que hacen un espacio para que exista una mayor convivencia familiar, hacemos votos para que esta iniciativa no prospere porque sería un daño más que tendría el sector turístico".

Agregó De Hoyos que espera que haya una reflexión profunda para que no resulte una afectación doble " a la economía y las familias por este tipo de ocurrencias".

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) anotó que con la propuesta presidencial afectaría el funcionamiento del Buen Fin.

"El Buen Fin es un programa de reactivación económica para los últimos dos meses del año, con el que arranca la temporada del cierre de año, y en 2019 representó cerca de 120 mil millones de pesos".

La propuesta de eliminar los puentes surgió una vez que el presidente López Obrador expresó que los estudiantes solo esperaban faltar a la escuela y no sabían el hecho histórico que se conmemoraba, por lo que dijo que presentaría una iniciativa para regresar los días de asueto a los días que se conmemora.

López Campos expresó, " no hemos hablado nosotros nunca de que se mantuviera un orden en el que no se conmemora en la fecha correspondiente, al revés, qué mejor que estén reunidos en las escuelas y puedan celebrarlo en comunidad, y con una transmisión de conocimientos y conciencia que fortalecería la memoria histórica".