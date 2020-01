Disruptores | NDS Cognitive Labs, los brujos de la IA

Gracias a decenas de tratados comerciales con el mundo globalizado, empresas de corte internacional han traído sus operaciones a México en busca de mano de obra barata pero también de calidad, convirtiéndolo, con el tiempo, en un país de fábricas y maquiladoras.

Hoy no es extraño presumir a México como el lugar de origen de un sinfín de pantallas, computadoras, autos, o partes de aviones, por decir algunos. Pero para gente como los hermanos Gustavo y Ricardo Parés Arce, es momento de que el país piense más allá y comience a ganarse un lugar en la Cuarta Revolución Industrial, aquella basada en la inteligencia artificial.

México puede ser más que un ensamblador, tiene el talento y la calidad para originar tecnología.

Es por ello que la empresa de los hermanos Parés Arce, NDS Cognitive Labs, ha sido una de las primeras compañías en convertir a México en una capital del desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), al servicio no sólo de los grandes corporativos, sino también para el pequeño y mediano empresario.

“Ya hay aplicaciones de uso diario para todo mundo que utilizan inteligencia artificial como Uber, Spotify o Amazon, pero a la vez estamos en pañales. Aquí el reto es cómo podemos, con la mano de obra que se tiene, empezar a entender qué problemas tienen distintas industrias para encontrar soluciones con inteligencia artificial, y cómo empezamos a monetizarlas.

“Va a ser tan profundo este impacto y la demanda va a ser tan grande que ni siquiera todos los ingenieros que hay México y en la India van a alcanzar. Esto apenas empieza”, platican Gustavo y Ricardo.

En esencia, lo que NDS Cognitive Labs hace son trajes a la medida para empresas de cualquier tamaño usando la inteligencia artificial.

Mediante su metodología, la empresa identifica patrones, oportunidades y áreas de mejora en términos de la información que las empresas consumen y generan, así como sus clientes.

Las aplicaciones de la inteligencia artificial no son exclusivas para los grandes corporativos, señalan / Foto: Adrián Vázquez

Aunque por términos de confidencialidad no revelan nombres, por ejemplo, la empresa ha generado chatbots para bancos globales, o una solución de almacenamiento en la nube para Afores, o incluso estableció un sistema de organización y confirmación de citas para un consultorio médico.

Según explican los hermanos, las aplicaciones de la inteligencia artificial son casi infinitas, puedes todos los sistemas de producción, logística, venta o atención al cliente son proclives a automatizar procesos.

De acuerdo con ellos, existe un gran desconocimiento de lo que puede hacer realmente la inteligencia artificial. Entonces la metodología de Cognitive Labs es ir a visitar a sus clientes y ofrecerles una prueba de concepto sin costo para poder demostrar cómo podría implementarse dentro de su empresa.

Por ejemplo, para un banco Cognitive Labs logró identificar 55 mil solicitudes de ventas cruzadas de productos crediticios que nunca atendieron en sus call centers, o para Fundación Teletón instrumentó un sistema de atención para recibir donativos de forma multitudinaria, como suele suceder en las últimas horas antes de que se cierre la colecta cada año y que no pueden ser atendidos por personas físicas.

“Para ellos es otro mundo ofrecerles una solución hecha a la medida que ataca una problemática en específico de su propia empresa y demostrárselo ya en producción. Esto es lo que hace la diferencia”.

TALENTO MEXICANO

Como profesor en el Tec de Monterrey, ponente y asesor empresarial, Gustavo ha estado familiarizado con las tendencias globales de automatización durante toda su carrera. Junto con su hermano Ricardo, emprendedor desde siempre, comenzaron hace siete años su propia empresa de desarrollo de soluciones tecnológicas.

Según cuentan, el mercado de soluciones globales de software para empresas es uno dominado por intermediarios provenientes de países como Estados Unidos, Canadá, India o China y cuyas tarifas para el pago de programadores suelen ser hasta diez veces superior a lo que cobraría una persona con las mismas capacidades en México.

“Comenzamos con el tema de inteligencia artificial luego de una feria en San Francisco, cuando representantes de una empresa nos dijeron 'te pagamos lo que sea si me consigues un científico de datos', por lo caro que pueden ser allá. Entonces dijimos, 'aquí hay algo'”, recuerdan.

“Entendimos que había una necesidad muy importante de aprovechar varias condiciones que tenía en México como un país que gradúa una cantidad importante de ingenieros, y al mismo tiempo las vacantes de empresas de informática en los Estados Unidos superaban la producción de ingenieros graduados de sus universidades. Somos el cuarto país con mayor número de ingenieros graduados en el planeta, ¿cómo puede ser que en EU no se están dando abasto las empresas siendo que pagan hasta 10 veces por arriba el saldo de lo que se les paga en México?”.

Fue así que a partir de 2014 la empresa migró al desarrollo de soluciones generadas por talento mexicano, lo que le permitió comenzar a ganar licitaciones entre grandes corporativos que necesitaban instrumentar inteligencia artificial en sus procesos a bajo costo.

Foto: Adrián Vázquez

“Cuando vieron lo que estábamos cobrando y el tiempo en el que estamos dispuestos a implementarlo, comparado con lo que ellos iban a hacer, nos hablaron para ver si estábamos bien. Lo que pasa es que tenemos a ingenieros mexicanos especializados en estas herramientas desde hace cuatro años y a diferencia de un consultor de Estados Unidos que gana 200 mil dólares al año nosotros con estos chavos lo podemos hacer mejor”.

De acuerdo con los hermanos, contrario a lo que se pudiera pensar, México cuenta con el talento necesario en programación y materias asociadas para atender la creciente demanda en este mercado de soluciones tecnológicas. Es así como ellos ven que el país tiene argumentos para hacerse de un lugar en el escenario global.

Gracias a la disrupción generada en el mercado por NDS Cognitive Labs, la agencia de información e investigación sobre la industria de outsourcing Nearshore Americas le reconoció como Emprendedor del Año en 2018.

Sobre los hermanos, Nearshore Americas dijo al entregarles el premio: “Han exhibido una capacidad única para mantenerse ágiles en su desarrollo de soluciones tecnológicas, trabajando extremadamente duro para crear una verdadera innovación, como vemos actualmente con una gama de soluciones de inteligencia artificial que están construyendo para clientes globales”.

INTELIGENCIA PARA PYMES

El nombre del juego cuando se hace un pitch sobre la importancia de inteligencia artificial a empresas es la reducción de costos, incremento de eficiencias y aumento de oportunidades de negocio.

Aunque 60 por ciento de sus ventas se ubica en EU, según los hermanos, tanto grandes corporativos como pequeños negocios en México están obligados a estas realidades del mercado que ya están en puerta. Es por eso que una misión de la empresa es democratizar este tipo de soluciones tecnológicas, que lleguen a los pequeños comercios, a los talleres y tiendas familiares.

Gracias a una estructura de costos que va descendiendo con el tiempo, una vez que la compañía desarrolla una solución, la adapta a cada caso, y es entonces cuando puede reducir el precio.

De nuevo, las aplicaciones para los pequeños negocios son infinitas: automatizar el control de inventario de una paletería, conocer de forma precisa e inmediata qué modelo de zapato se ha vendido mejor en el último año, saber qué producto tiene más quejas por parte de clientes.

“Si estás atento, por lo menos una vez a la semana has escuchado en la radio, en la tele, en alguna revista hablar acerca de inteligencia artificial. Empieza a ser importante que al menos entiendas cuál es su uso y cómo va a impactar en tu vida, porque no importa si eres una empresa pequeña, mediana o grande, si el día de hoy no lo estás entendiendo ya estás un poquito tarde.

“Cuando esto estalle, dentro de dos, tres años, al ser tan disruptiva la inteligencia artificial va a permitirle a una empresa de dos persona ser probablemente más eficiente que una de 20”.

Foto: Adrián Vázquez

Los hermanos reconocen que el objetivo de penetrar con estas soluciones en el mercado pyme aún es limitado, pero esperan que el boca en boca y la progresiva educación del pequeño empresario ayude en esto.

De esta manera, cuando los pequeños empresarios se percaten que pueden incluir en sus procesos inteligencia artificial, sin que signifique hacer una gran inversión y que se redimirá en corte de costos, los hermanos Parés esperan convertirse con el tiempo en líderes de esta nueva ola de automatización en México.

“Para las pymes tiene que ser el costo-beneficio clarísimo: tiene que ser escalable y muy fácil de implementar. Si cubres estas premisas se puede hacer, si no es muy complicado porque todas las empresas operan por mail o utilizando una hoja de cálculo y de ahí no la sacas. Los clientes que hemos tenido es porque les hemos dado algo en lo que ven claramente un beneficio, a un costo muy accesible para ellos y que es fácil de implementar.

“Creo que todo esto se resume en tener la capacidad de hacer en segundos lo que antes les costaba meses, cuando se traduce a un mejor servicio y a un ahorro importante para los empresarios, ahí es cuando nos dicen 'esto es mágico'”.