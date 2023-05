Crisis bancaria: First Republic Bank quiebra y la entregan a JPMorgan

El JPMorgan Chase & Co fue el ganador de la subasta celebrada este fin de semana para hacerse con el First Republic Bank, en un acuerdo que pretende poner fin a una reciente crisis bancaria, pero tiene el costo de hacer que el banco más grande de Estados Unidos sea aún más grande.

El JPMorgan realizará un pago de 10 mil 600 millones de dólares a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) como parte de un acuerdo por el que tomará el control de la mayoría de los activos de la entidad con sede en San Francisco.

La compañía tendrá acceso a la codiciada base de clientes de First Republic Bank, compuesta por personas adineradas.

La operación le costará al Fondo de Seguro de Depósitos (DIF) de la FDIC unos 13 mil millones de dólares, según la estimación inicial del regulador.

Los reguladores de California también tomaron posesión del First Republic Bank y lo pusieron en suspensión de pagos por parte de la FDIC junto con la venta de sus activos, lo que marca la tercera quiebra de un importante banco estadounidense en dos meses y la mayor desde el Washington Mutual en la crisis financiera de 2008.

Crisis bancaria en EU

El First Republic Bank fue una de las principales víctimas de la crisis bancaria desencadenada en marzo, cuando los depositantes huyeron en masa de algunas entidades estadounidenses a instituciones como JPMorgan, que consideraban más seguras.

Analistas y ejecutivos de la industria dijeron que el acuerdo, alcanzado el fin de semana después de que la FDIC realizara un proceso de subasta en el que participaron varios bancos, debería calmar los mercados. Pero agregaron que esto tuvo un costo: los bancos más grandes se fortalecen mientras a los más pequeños les resulta más difícil hacer negocios.

Dennis Kelleher, presidente y presidente ejecutivo del grupo reformista de Wall Street Better Markets, dijo que el resultado de la subasta mostró "una consolidación malsana, una competencia desleal, un aumento peligroso de bancos demasiado grandes para quebrar, todo mientras se dañaban los bancos comunitarios, los préstamos para pequeñas empresas, y el crecimiento económico".





JPMorgan ya posee más del 10 por ciento de los depósitos bancarios totales del país. Foto: Reuters





"Los reguladores necesitan un plan de juego mucho mejor para remediar esos bancos peligrosos cuando se meten en problemas", agregó.

Las acciones de JPMorgan y de algunos de los otros bancos más grandes de Estados Unidos subían el lunes, mientras que varias del siguiente nivel cayeron. Los accionistas del First Republic Bank serán eliminados en la transacción, dijeron analistas de Wedbush. Las acciones del banco se desplomaron hasta un 43.3 por ciento en las operaciones previas al inicio de la sesión del lunes, antes de que se detuvieran sus operaciones.

JPMorgan ya posee más del 10 por ciento de los depósitos bancarios totales del país. El analista de Wells Fargo Mike Mayo escribió en una nota de análisis que los depósitos netos del prestamista aumentarían un 3 por ciento como resultado del acuerdo.

"Nuestro Gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso al frente, y lo hicimos", dijo Jamie Dimon, presidente y presidente ejecutivo de JPMorgan, quien fue un actor clave en la crisis financiera de 2008, al comprar Bear Stearns en un rescate también producido un fin de semana.

Tasas en alza

La banca global se vio sacudida por la quiebra del Silicon Valley Bank y del Signature Bank en marzo, después de que la fuga de depósitos de los prestamistas obligó a la Reserva Federal a intervenir con medidas de emergencia para estabilizar los mercados, mientras que el suizo Credit Suisse tuvo que ser rescatado por su rival UBS. Esos problemas se produjeron luego de que Silvergate, centrado en criptomonedas, se liquidara de forma voluntaria.

El First Republic Bank reveló la semana pasada que había sufrido más de 100 mil millones de dólares en salidas de depósitos en el primer trimestre y estaba explorando opciones, lo que aumentó la tensión en el sector bancario.

Algunos culparon de la raíz de la crisis en el sector bancario a la política monetaria, que fue muy laxa durante muchos años pero que la Fed revirtió de manera abrupta el año pasado.

"Cuando era solo SVB, era fácil culpar a la gerencia. Sin embargo, ahora que vemos el patrón, es evidente que la Fed se ha movido demasiado lejos, demasiado rápido y está rompiendo cosas", dijo Thomas J. Hayes, de Great Hill Capital.

JPMorgan era uno de los compradores interesados, junto a PNC Financial Services Group y Citizens Financial Group Inc, entre otros, que presentaron ofertas finales el domingo en una subasta dirigida por los reguladores estadounidenses, dijeron el fin de semana fuentes familiarizadas con el asunto.

Asimismo, JPMorgan ha asumido todos los depósitos del banco, dijo, y reembolsará 25 mil millones de dólares de los 30 mil millones de dólares de los grandes bancos depositados en First Republic Bank en marzo.

También indicó que espera lograr una ganancia única después de impuestos de alrededor de 2 mil 600 millones de dólares tras el acuerdo. Además estimó 2 mil millones de dólares de costos de reestructuración luego de impuestos probablemente durante los próximos 18 meses.

Las 84 oficinas del banco en quiebra en ocho estados reabrirán como sucursales de JPMorgan Chase Bank a partir del lunes, agregó.