Capacitan a productores de agave en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -La Secretaría de Economía en Sinaloa, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, capacitó a productores de mezcal con el fin de brindarles las herramientas para que puedan ser usuarios autorizados de la Denominación de Origen para el Mezcal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como el poder hacer uso, registrar la marca y comercializar sus productos.

Astrid Garibay Soto, directora de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía en Sinaloa, precisó que en desde el 2018 se inició con la solicitud inicial y este año se logró quitar una suspensión que la entidad tenía para comercialización y utilización de esta denominación e incluso dos productores mazatlecos han logrado iniciar su proceso.

También puedes leer: Cultivos de agave y arándano se posicionan entre principales cultivos en Sinaloa

“Con la conversación que hemos con algunos de ellos, pues no solamente tiene que ver con incentivar la parte productiva del municipio y la comercialización ya del mezcal, si no que se está buscando trabajar eso como un atractivo turístico al final del día también, que no solo venga a Mazatlán esa parte, si no también en un futuro cercano trabajar una ruta del mezcal sinaloense, que vengan a Mazatlán y vengan y conozcan los sembradíos y conozcan las plantas donde se realiza”, explicó la funcionaria estatal.

Añadió que actualmente se tiene contemplado conseguir esta certificación y denominación a otros 15 productores mazatlecos para que puedan volverse más competitivos e incluso puedan comercializar sus productos no solo en el mercado nacional como mezcal, sino también lleguen a países como Estados Unidos y al continente europeo.

Diversificar la oferta turística

El secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca en Mazatlán, Martín Ochoa López, destacó que con este logró el puerto podría diversificar su oferta turística.

“Se podrá fortalecer además aquellas rutas turísticas que se tienen por sembradíos y fábricas, como la de Los Osuna, al llamar al producto final como mezcal”, explicó.

A esta capacitación asistió la doctora Elisa López Loeza, coordinadora del Organismo de Certificación de CIDM en Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; personal de la Secretaría de Economía y productores agaveros del sur de Sinaloa.