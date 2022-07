Saldré de la lista de los más ricos: Bill Gates donará su fortuna a la fundación que creó

Bill Gates anunció este miércoles que donará 20 mil millones de dólares a la Fundación Bill & Melinda Gates, lo que provocaría que saliera de la lista de los más ricos.

Además, dio a conocer que pretende aumentar su gasto anual hasta los 9 mil millones en 2026, lo que supone un 50% más respecto a los niveles previos a la pandemia.

A través de su cuenta de Twitter fue que el magnate reveló su decisión sobre lo que haría con su patrimonio.

"Mirando al futuro, mi plan es dar toda mi riqueza a la fundación, quitando lo que gaste en mí mismo y en mi familia", dijo el empresario, que tiene una fortuna en torno a los 122 mil millones de dólares.

As I look to the future, I plan to give virtually all of my wealth to the foundation. I will move down and eventually off of the list of the world’s richest people. — Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022

El cofundador de Microsoft señaló también que la pandemia y la invasión rusa de Ucrania son dos contratiempos frente al progreso de las últimas dos décadas y destacó que las grandes crisis de nuestro tiempo nos exigen a todos hacer más.

De igual forma, se declaró preocupado por la polarización en EU y la reversión del derecho al aborto en el país, que consideró un "gran revés para la igualdad de género, la salud de las mujeres y el progreso humano en general" y que, advirtió, tiene potencial para generar una mayor regresión en el bienestar.

The pandemic is one of the biggest setbacks in history. The war on Ukraine is a gigantic tragedy for the entire world. The damage from climate change is already worse than most models predicted. The U.S. has taken a huge step backwards for gender equality and women’s health. — Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022

El multimillonario, no obstante, se declaró optimista y señaló que está poniendo buena parte de su energía y recursos en innovaciones dirigidas a la prevención de pandemias, el avance de la salud global, la mitigación del cambio climático, la mejora de la educación y la reducción de los costos de los alimentos.

Tras el divorcio de los Gates, habían surgido dudas sobre los fondos de los que dispondría en el futuro la fundación, ya que Melinda French Gates dijo a principios de este año que dejaría de dar la mayor parte de su fortuna a esta organización y la repartiría entre más entes.

Con los 20 mil dólares adicionales que suma Bill Gates a los fondos de la fundación creada junto a su exesposa en el año 2000, la dotación total asciende a unos 70 mil millones, mientras que la previsión de gasto anual pasaría de los 6 mil millones de los tiempos de pandemia hasta los 9 mil millones en 2026.

Gates dedicó también un agradecimiento al gurú de Wall Street y filántropo Warren Buffett y reveló que la mitad de los recursos de la fundación hasta la fecha han procedido de sus donaciones, con un valor acumulado real de unos 45 mil millones de dólares.