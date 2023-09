Aumentará abandono y crisis en el campo, sí se prohíbe el uso de plaguicidas: UMFFAAC

El abandono y la crisis en el sector rural del país aumentará sí se prohíbe el uso de plaguicidas, aseguró el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), Luis Eduardo González Cepeda.

Según el experto, estas herramientas son indispensables para mantener la productividad de los cultivos y sirven para asegurar la rentabilidad de las cosechas y garantizar la estabilidad económica de los productores. Todos, son factores cruciales para potenciar el campo y garantizar la seguridad alimentaria.

González Cepeda expresó además su preocupación por el inquietante abandono del campo que se refleja en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, donde se señala que en junio de este año se perdieron 308 mil 376 empleos en el sector rural: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, respecto al mismo mes de 2022.

Es la mayor caída del año, aunque julio mostró una disminución de 79 mil empleos en comparación con el mismo mes del año anterior.

“Estos cambios en la ocupación rural, reflejan los desafíos crecientes en las actividades agrícolas en el país”, observó.

Recordó que el año pasado 5.5 millones de hectáreas no se sembraron en el país. De éstas, 2.9 millones no se cultivaron por mal temporal, falta de crédito, enfermedad, falta de dinero, apoyos o porque no hubo quien las sembrara, entre otras causas. El resto, 2.6 millones de hectáreas, estuvieron en descanso.

Aseguró que prohibir herramientas tecnológicas, desarrolladas científicamente, como son los agroquímicos, sería un golpe devastador para la producción agrícola. Esto incrementaría los costos de producción y reduciría la productividad al no poder controlar las plagas.

Además, el incremento en el costo de los insumos aunado a la baja en los precios de los productos agrícolas, como es el caso de los granos, desincentiva a los agricultores para seguir en estas labores de producir alimentos.

INCERTIDUMBRE EN EL CAMPO

El presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), Luis Eduardo González Cepeda, afrimó que hay incertidumbre en el campo mexicano, porque el Estado ataca desde dos frentes a la industria de protección de los cultivos: desde el Legislativo con iniciativas que buscan la desaparición de plaguicidas y desde la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que retrasa la autorización de nuevos productos.

"El retraso en la resolución de trámites en ese organismo es una prohibición de facto al uso de nuevas tecnologías, porque no se genera la renovación de los registros que se vencen y tampoco se autorizan las nuevas moléculas”, dijo.

Afirmó el presidente de la UMFFAAC, que la ciencia desempeña un papel fundamental en la evaluación de los riesgos y beneficios de los plaguicidas.

“No es posible que un gobierno tome decisiones basado en la ideología y no en la ciencia”, puntualizó.

En cuanto a la seguridad alimentaria advirtió González Cepeda que podría verse comprometida sí se reduce la producción debido a la presencia de plagas, lo que influirá en los precios y disponibilidad de alimentos.

En entrevista, González Cepeda adelantó que asistirá como parte de la delegación del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) a la Cuadragésima Conferencia Agrícola de Norteamérica y la Unión Europea, que se realizará en Canadá.

Se llevará a cabo este cónclave del 12 al 14 de septiembre en la Isla del Príncipe Eduardo. Contará con la participación de líderes agrícolas de los países de la Unión Europea, Estados Unidos, México y Canadá.

Entre otros temas se abordarán los referentes a “Desafíos globales actuales”; “Agricultura y comercio en un contexto mundial”; “Sostenibilidad e Innovación”; "Respondiendo a las tendencias del mercado y del consumidor” y “Seguridad alimentaria y resiliencia en los sistemas agrícolas”.

"Mientras que a nivel global se busca mejorar la productividad en el campo, con el apoyo de la tecnología e innovación, en México persiste una cerrazón ideológica en algunas esferas controladas por el ala radical del gobierno”, agregó Luis Eduardo González Cepeda.