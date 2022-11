Alertan por escasez de transporte de carga y pasajeros tras hackeo a SICT

El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Miguel Elizalde, recomendó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) implementar la solicitud y entrega de trámites vía digital para acelerar y modernizar procesos.

En entrevista con El Sol de México, Elizalde dijo que la SICT ya está invirtiendo en la renovación de equipos y sistema tras el hackeo que sufrió la secretaría, por lo que dicha implementación sería de gran ayuda para el sector transporte.

“Hay que recuperar las tres o cuatro semanas que se perdieron”, mencionó el presidente ejecutivo.

Elizalde señaló que la SICT tiene que regularizar la entrega de trámites lo antes posible porque si no “fabricaremos vehículos y no podrán circular en las calles ni carreteras a causa de que no nos otorgan placas o altas del vehículo”.

Comentó que ante la cercanía de la temporada navideña los procesos de altas y bajas de vehículos, así como de las licencias de los operadores de camiones es prioridad para que las empresas puedan utilizar sus flotas de transporte y de entrega de mercancías. Recordó que también iniciará el periodo vacacional y es necesario que el transporte de pasajeros cuente con toda su flotilla.

“Las empresas transportan prácticamente todo: medicinas, alimentos, tanques de oxígeno para hospitales, entre muchos otro productos”, dijo Elizalde.

Respecto a la venta, producción y exportación de vehículos en el 2022, Elizalde señaló que este año superó las expectativas, pese a que existieron problemas marcoeconómicos como la alta inflación y el alza en las tasas de interés, cuestión que encareció el financiamiento.