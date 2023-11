A no gastar más de lo que se puede pagar, recomiendan Contadores durante el Buen Fin

Mazatlán, Sin. -A no gastar más de lo que se puede pagar y solo comprar cosas necesarias, recomendó Quinardo García Acedo, presidente del Colegio de Profesionistas de Contaduría Pública del Sur de Sinaloa, durante el Buen Fin.

"Que se administren en lo que van a gastar, si es algo prioritario, de primera necesidad que lo hagan, pero si no es necesario que no se endeuden, porque realmente el problema lo van a tener para pagar, si no tienen la manera de liquidar en el momento van a hacer uso de créditos y van a tener problemas", recomendó.

¿Descuentos reales?

Agregó que este evento comercial, que se viene realizando desde el 2011, ya no tiene el mismo boom que en sus inicios, pues mucha gente ya se ha dado cuenta de que no siempre hay descuentos reales.

Explicó que hay artículos, productos o servicios que cuentan con un porcentaje de descuento, pero al verificar el precio real resulta que en la rebaja no es la que dice ser. Y es que muchas personas han realizado comparativos de precio, antes y durante del Buen Fin encuentran un aumento en el valor de los artículos.

"Si nos vamos al precio real del equipo no es el que tenían anteriormente, si una cosa la tenían en mil pesos, ahorita la suben mil 500 para dar el 50 % de descuento", explicó.

En estas circunstancias, este evento comercial, añadió, es solo para endeudarse.