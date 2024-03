¡Ya cantan y bailan! Candidatos sacan sus jingles de campaña

Culiacán, Sin. -Los candidatos ya comenzaron a bailar y cantar por las calles y mercados para la promoción del voto a su favor. En esta tercera semana de campaña, los jingles ya se hicieron presentes, mismo que han acompañado a los candidatos en cada actividad y en sus redes sociales.

Al ritmo de corridos, norteño-tumbados y cumbias, los candidatos se lucen con sus pasos de baile en cada encuentro ciudadano. Estas son las canciones de cada candidato.

También puedes leer: Tras dos semanas de campaña; candidatos “presumen” triunfo

Estrada Ferreiro

El candidato al Senado, Jesús Estrada Ferreiro por el Partido del Trabajo, ha compartido su jingle que es un cover del corrido Jefe de Jefes de Los Tigres del Norte.

“Soy Estrada Ferreiro señores, a mí ya me conoce la gente, yo no le causo ni un mal nadie, al contario, aquí andamos pendientes, no me asustan los que no me quieren, yo mejor me les pongo de frente”, dice la canción.

Paloma Sánchez

La candidata al Senador del PRI, PAN y PRD, sacó una canción al ritmo de norteño-tumbado.

“Vota vota por Paloma, más mereces más, defendiendo Sinaloa más y más mereces más, una joven con las ganas, la justicia que esperabas, más más mereces más”.

Chuy Valdés

El candidato al senado por el Partido Verde, Jesús Valdés, ha bailado su jingle al ritmo de la canción de la Boda del Huitlacoche. Además de otra cumbia, al ritmo de la canción Talento de Televisión.

“Votemos por Chuy Valdés… Sinaloa se pinta verde para que todo mejore apoyo a los ganaderos y agricultores”.

Imelda Castro

Imelda Castro, la candidata de Morena, no se ha abanderado con algún jingle, pero fue vista cantando un corrido en el Tianguis de Torrones, en Culiacán, con una música de guitarra que pide cooperación a cambio de una melodía.