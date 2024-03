Xóchitl Gálvez pide a AMLO hacer frente al crimen organizado: "no sea cobarde"

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del bloque opositor PAN-PRI-PRD, calificó de “cobarde” al presidente Andrés Manuel López Obrador por “seguir negando la realidad y no reconocer que hay regiones del país controladas por el crimen organizado”.

También dijo que “es vergonzoso” que Claudia Sheinbaum, candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), no haya dado el pésame a los familiares de los 44 candidatos asesinados en lo que va de la contienda electoral.

Durante la llamada “Conferencia de prensa Sin Miedo a la Verdad”, la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México” sostuvo que la democracia “está en riesgo por la amenaza de los grupos criminales”.

“México ha rebasado todos los límites de violencia. No sólo los ciudadanos padecen este flagelo. Los que participan en las contiendas electorales lo hacen arriesgando sus vidas”, indicó Gálvez Ruiz.

La candidata presidencial envió su pésame a los familiares de los candidatos asesinados y afirmó que hasta el momento son 44 candidatos los que han sido asesinados en lo que va del proceso electoral, que inició oficialmente en septiembre de 2023.

Con estos niveles de violencia, anotó, “queda demostrado que el actual gobierno ha fracasado en garantizar la vida y la seguridad de las y los mexicanos. Hoy la democracia mexicana está en riesgo porque los mexicanos no tienen la libertad de decidir su voto”.

“Presidente: No puede usted seguir negando la realidad. Enfrente con valor su responsabilidad y no sea cobarde. Su obligación es darle paz a las regiones de México que hoy están controladas por la delincuencia organizada. No cierre los ojos, presidente. La realidad le toca a la puerta todos los días y usted se niega a aceptarla”, recalcó.

Xóchitl Gálvez también llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a asumir su responsabilidad y garantizar la seguridad de todos los electores, y urgió a concretar un mapa de riesgo “apegado a la realidad” para garantizar la seguridad de las y los candidatos en esta contienda.