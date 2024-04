“Utilizan al gobierno estatal para llenar su mitin”, señala Maynez a Claudia Sheinbaum en Sinaloa

Culiacán, Sin. -“Hacen mítines, acarreo, utilizan a gobierno del estado y a los municipios para llevar gente a un mitin en donde se echa un rollo la candidata, si es que no se cae por andar, sin saber, bailando banda”, expresó el candidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Maynez, durante su gira en Sinaloa.

En el encuentro con jóvenes en la Torre Académica de la UAS de Culiacán, el candidato habló sobre los factores que lo diferencian de las otras candidatas a la presidencia y agregó que el sí baila, no como Claudia, que lo intenta.

Tambien puedes leer: Aprueba IEES candidaturas locales ¡Hay sorpresas!

“Y ahora nos están criticando a mí y a ustedes, que porque los jóvenes me apoyan porque bailo… La diferencia es que ella lo intenta, yo me aviento un chorro de videos haciendo el ridículo, pero no me siguen porque bailo, les gusta que sea una campaña alegre”, dijo

Destacó que su campaña, no contamina porque no trae consigo ninguna lona o utilería propagandista y que, además, el formato de sus eventos, que son “foros”, tienen la finalidad de escuchar a los ciudadanos y no como las otras que solo llegan, se echan un discurso y se van.

“Así no aprendo y no entiendo lo qué pasa en Sinaloa”, dijo.

Expuso que el país no cambia por los partidos o por quienes están en el poder y no porque Morena llegue o se vaya, se marcaría una diferencia, pues el cambio está en cada uno de los ciudadanos.

El formato del encuentro universitario fue de preguntas y repuestas con los jóvenes, a través de la voz de una de las estudiantes que formó parte del presídium.

El candidato se dedicó a responder la preguntas y exponer sus propuestas, mientras que los jóvenes aplaudían, gritaban y cantaban “Presidente Maynez”.