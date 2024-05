Tragedias muestran verdadera cara de la gente como la del ex presidente Calderón: Álvarez Máynez

Ante cientos de simpatizantes de Movimiento Ciudadano (MC) el candidato a presidencia Jorge Álvarez Máynez aseguró que no iba a quitarles la alegría “por el contrario es un derecho de las personas la felicidad, la alegría todos los medios para alcanzar la felicidad son los que es responsabilidad del gobierno que tengamos, pero si quiero que antes de darles el mensaje que vengo a compartirles que nos acompañen y dediquemos un minuto de silencio”.

"Las tragedias como la ocurrida en San Pedro Garza, en Nuevo León, sirven para mostrar la verdadera cara de la gente y tras este acontecimiento muchos quisieron sacar provecho político incluso hubo quien pensó porque no falleció entre ellos el ex presidente Felipe Calderón", aseguró el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

"Con un minuto de silencio en memoria de quienes fallecieron en ese mitin del miércoles pasado", así retomó la parte final de su campaña en un mitin celebrado en Manzanillo, Colima, aseguró que él no le desea al mal a nadie, al contrario les deseo que les fuera bien.

Recordó que fallecieron nueve personas en ese mitin, en donde se pretendía terminarlo con un concierto, pero la micro ráfaga de viento que los alcanzó “destruyó el escenario en el que estábamos y que en unos cuantos segundos cambió la vida de nueve personas que estaban ahí para apoyarnos y para disfrutar un concierto que habíamos preparado para compartir con ellas y con ellos, les pido que rindamos un minuto de silencio en su memoria”.

Al pasar los 60 segundos reanudó su mensaje y lamentó la serie de comentarios negativos que se hicieron en las redes tras la tragedia, pero dentro de toda ese rencor y odio, destacaron personas que ayudaron a rescatar a las que estaban lesionadas al brindar una mano amiga.

Por eso “las tragedias sirven para conocer lo mejor de los seres humanos, de las personas. Tenemos mucha gente en este país valiente paramédicos, enfermeras, enfermeros, doctoras y doctores que pasaron estos días sin dormir, rescatando gente, tendiendo su mano. Pero también sirven para conocer lo peor de quienes ven en cualquier situación, no importa lo doloroso que sea, una oportunidad para exhibir su verdadero rostro”.

En ese sentido dijo que llegó a Manzanillo “para darles un mensaje, a ellas a los del PRI, los del PAN, que todavía estábamos ahí, en el evento, todavía estaban los paramédicos subiendo a las personas lesionadas a las ambulancias y ya estaba el expresidente Felipe Calderón Tuiteando para lucrar políticamente con el evento”.

Y en ese temor aseguró que “nunca ha deseado nada malo a él, ni a su familia, ni a sus seres queridos; porque la salida, la solución para el país nunca será la venganza, nunca será la polarización, nunca será el rencor o el odio que ellos han sembrado. En los próximos días van a intensificar la guerra sucia, que nunca se imaginaron que un año haciendo campaña, nos iban a bastar dos meses para darles la vuelta que los jóvenes iban a despertar, (...) jamás esperaron el resultado que han estado viviendo”, mencionó.

Mencionó que decidió reiniciar la campaña en Colima porque no importa que “el día de mañana yo esté o no esté en este movimiento, va a haber muchas personas que hagan lo correcto. México no va a cambiar con un presidente o con un partido va a cambiar el día que haya muchas personas como Griselda Martínez, como Marta, Cepeda del Toro, como Margarita Moreno como Chuy Dueñas como Daniela Muñiz, que no le tengan miedo al poder y a la corrupción no es fácil lo que están haciendo”.

Finalmente dijo que al ex presidente Calderón y a todos los que le desearon el mal en estos días, a todos los que les hubiera gustado que “más personas hubiéramos perdido la vida en ese accidente, les digo que nuestra respuesta va a ser que donde ellos sembraron guerra, nosotros vamos a iniciar la paz (...), vamos a estar aquí en Manzanillo y vamos a estar en Colima para declarar la paz para iniciar la pacificación de México y de Colima”.

"Para que la gente se vuelva a sentir orgullosa de haber nacido en Manzanillo y haber nacido en Colima de haber nacido en México juntas juntos la mejor etapa en la historia de México para que nuestras hijas y nuestros hijos se sientan orgullosas y orgullosos de nosotros, que viva con Lima Que viva México que viva nuestra próxima senadora Griselda Martínez que viva Margarita moreno que viva la próxima presidenta municipal de Manzanillo, Marta Cepeda del Toro que viva la Coni. Muchas gracias el dos de junio va a ganar lo nuevo", aseguró el candidato.

"Con la Columbia complicidades y las alianzas perversas van a lograr detener el cambio que Manzanillo ya inició y que va en serio a Manzanillo al futuro de Manzanillo. Nadie lo detiene y vamos a este 2 de junio a refrendarlos en las urnas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por ayudarnos a construir el nuevo Manzanillo. Gracias por su acompañamiento. Nos vemos el 2 de junio. Nos vemos el 2 de junio a confirmar el triunfo. Muchas gracias puro naranja 2 de junio. Gracias por su apoyo", concluyó.

