"Pedir justicia por Gisela Gaytán no es politizar la tragedia": Alma Alcaraz, candidata por Guanajuato

Alma Alcaraz Hernández, candidata a la gubernatura de Guanajuato por la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, aseguró que el pedir justicia por el asesinato de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaytán, no es politizar la tragedia, pues dijo que este caso tiene que resonar para que no quede impune.

Esto luego de que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, indicara en una entrevista que el caso había sido politizado y que incluso una de las líneas de investigación es la de pleitos internos de Morena por la designación de Gisela Gaytán a la candidatura, entre otras más.

“Que no quiera confundir Diego Sinhue, diciendo que es un tema el de Gisela que tiene que ver con situaciones al interior del partido, que no quieran distraernos con ese tipo de cosas y decirle que no vamos a caer en ese tipo de irresponsables declaraciones y tampoco vamos a aceptar chivos expiatorios, queremos justicia clara por el asesinato de Gisela", dijo Alcaraz Hernández.

“Mataron a una candidata de Morena, están matando a ciudadanos, están matando a ciudadanas, quienes están calentando estas elecciones son quienes están cometiendo estas atrocidades, no nosotros, nosotros lo que estamos haciendo es salir a pedir justicia a las autoridades, que es lo que tenemos que hacer cuando alguien así sucede y es cercano a nosotros”, agregó.

Por su parte, Miguel Ángel Armenta, representante jurídico del equipo de Alma Alcaraz, aseguró que estarán respondiendo por la vía legal a las declaraciones del gobernador del estado, pues advirtió que éste estaría presuntamente revictimizando a Gisela Gaytán.

“Sólo se dedican a revictimizar y ahora, bajo la excusa de señalar que la solicitud de seguridad de la compañera Gisela no se realizó hasta que no fuera candidata, la están revictimizando y ante eso no nos vamos a quedar callados y vamos a dar una lucha legal”.

