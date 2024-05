INE rechaza devolver candidatura plurinominal a Cabeza de Vaca

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó registrar a Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, como candidato a una diputación plurinominal debido a que está prófugo de la justicia.

El 17 de abril la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) canceló la candidatura de Cabeza de Vaca por estar sustraído de la justicia y ordenó al Partido Acción Nacional (PAN) sustituir al exmandatario, sin embargo, el partido insistió este día en registrarlo al haber obtenido dos suspensiones definitivas de las órdenes de aprehensión giradas en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En sesión deL Consejo General del INE en la que se discutió el registro de Cabeza de Vaca, Víctor Hugo Sondón, representante de Acción Nacional ante el INE, afirmó que las suspensiones definitivas otorgadas por un juez le devuelven al exgobernador de Tamaulipas sus derechos político-electorales.

Elecciones 2024 "Seguiré luchando", dice Cabeza de Vaca tras retiro de su candidatura

“Los efectos de los amparos son para restablecer al ciudadano sus derechos políticos electorales, ese es el principio primigenio de esta sentencia de amparo y que eso es lo que tiene que analizar este Consejo General, ante la nueva situación en la que se encuentra en esta materia García Cabeza de Vaca”.

“Sí, debe tomar conocimiento de esto esta autoridad, sí lo debe de hacer, está cometiendo una omisión al seguir tratando en este punto, como si no hubiera pasado nada, como si siguiéramos en la misma situación legal anterior cuando no es así, no es así”, expresó.

La consejera Dania Ravel fue la única que se pronunció a favor de devolver la candidatura a Cabeza de Vaca, pues aseguró que se encuentra en una nueva situación jurídica, diferente a la que tomó en cuenta el Tribunal Electoral para cancelar el registro.

“Hoy tenemos un nuevo acto jurídico en donde después de haberse cumplimentado lo que se ordenó en su momento en la sentencia de la Sala Superior, se nos está haciendo requerimiento del registro de esta persona (Cabeza de Vaca) en donde se nos está acreditando que el impedimento que en su momento se observó no existe, por lo tanto nosotros deberíamos de proceder al registro, salvo que advirtiéramos algún otro elemento que impidiera que se hiciera este registro”, dijo.

La postura de la consejera Ravel fue criticada por Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, pues la acusó de defender al exmandatario. El morenista expuso que las sentencias del Tribunal Electoral son inatacables y por ello una suspensión otorgada por un juez no puede estar por encima de la decisión adoptada por los magistrados el 17 de abril, esta postura fue adoptada por 10 consejeros que finalmente negaron el registro a Cabeza de Vaca.