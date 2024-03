Imelda Castro y Enrique Inzunza afirman que las campañas serán de propuestas

Mazatlán, Sin. -"La nuestra será una campaña de propuestas", afirmaron Imelda Castro Castro y Enrique Inzunza Cázares, aspirantes al Senado de la República por Morena en Sinaloa.

En rueda de prensa, los candidatos señalaron que estas serán propuestas concretas y puntuales, sin recurrir al juego sucio ni a la denostación.

"La nuestra será una campaña de propuesta, de escuchar, de hablar, de difundir, es una campaña que no recurrirá, a lo que caracteriza allá los del frente, no recurrirá a las campañas sucias, no recurrirá a la denostación, no recurrirá a la politiquería, sino que estamos recurriendo el estado está nuestra primera vuelta, aquí en el sur son los primeros puntos que tocamos recorriendo, platicando y escuchando", dijo Inzunza Cázares.

Profundización de la austeridad

"No puede haber gobierno y congreso rico, con pueblo pobre, sigue siendo la máxima", aseguró Castro Castro al mencionar que seguirán profundizando en la austeridad de los gobiernos, el combate a la corrupción y la impunidad.

"Hay estancos todavía en la administración pública, en los gobiernos, en los congresos, que todavía no ha llegado a la austeridad, el ahorro y el combate a la corrupción", dijo.

Aunque la candidata y el candidato se mueven en ostentosas camionetas y disponen de un buen equipo de video y fotografía, así como de personal para desarrollar su campaña proselitista.

Vehículo oficial de Imelda Castro Castro. Foto: Carla González / El Sol de Mazatlán

Cuestionada al respecto sobre los excesos de gastos y numerosos beneficios que hay en las cámaras de diputados y senadores, la legisladora, que busca repetir otros seis años más, aseguró que ya se cortó de más al poder legislativo.

"Ya no se puede más, ya le cortamos al poder legislativo hasta de más, de verdad, eso exactamente era lo que existía antes, cada senador, cuando nosotros llegamos, nos daban un bono de bienvenida de 240 mil pesos, algo así o más, teníamos acceso a un dinero, un enganche para un carro una computadora, para renta y que no sé, y pues llegamos nosotros, la 4T, nos escandalizamos, yo fui la primera que le dije al coordinador Monreal esto no puede ser, lo denunciamos y lo cancelamos", dijo.

Luego enumeró otra lista de beneficios como la posibilidad de tener a 100 asesores por senador con sueldos elevados, carros, camionetas, celulares, spa y estética, financiados por el erario público.

Añadió que hubo un recorte anual de 2 mil 500 millones de pesos al presupuesto del Senado y que incluso el 2023 se mantuvieron con un presupuesto similar al del 2016.

"El tema de la austeridad en las cámaras federales ya es un tema que está superado y que obviamente vamos a mantener", añadió.