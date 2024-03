Xochiquetzal Ramos pide a los escuinapenses le den confianza

Escuinapa, Sin.- "Que confíen y me conozcan" es la petición que está haciendo a la ciudadanía escuinapense la nueva Presidenta Municipal, Xochiquetzal Ramos Melchor tras ser nombrada por el Congreso del Estado.

Xochiquetzal Ramos, tomó protesta este jueves, luego de que se declarara vacante la Presidencia Municipal por la renuncia de Blanca Estela García Sánchez quien estará buscando la reelección.

La presidenta municipal, externó que su gestión la concluirá el 31 de octubre será un trabajo transparente y rindiendo cuentas al pueblo.

"A partir de ayer (jueves) tengo 67 mil jefes a cuales rendir cuentas por los cuales tengo que trabajar, que les diría, que confíen y me conozcan por el trabajo que vamos a desempeñar que va ser transparente, un trabajo de labor social y gestión".

Asimismo, dijo estar abierta para escuchar a todo aquel ciudadano quien busque aportar algo para el municipio.

"Si el el Congreso del Estado me ha conferido esta responsabilidad, espero no defraudarlo y esa gente que yo reconozco que es capaz, comprometida con su pueblo, yo quedo a disposición para que ellos me brinden alguna sugerencia o iniciativas y darle para delante, este es un trabajo de todos los escuinapenses, todos tenemos el compromiso para ver por nuestro entorno".

Por último, dijo que su propuesta de trabajo es Gobernar con un sentido humanista.

"Gobernar para las personas vulnerables, para las que más lo necesitan, entonces esa es mi línea, de un gobierno humanista y social" finalizó.