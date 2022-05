TikTok: Padre lleva a su hija a trabajar como lección y se vuelve viral

En los últimos días, se hizo viral un video en redes sociales en el que se aprecia como una jovencita de edad secundaria, es llevada a trabajar a una obra por su papá, pues él la había descubierto saltándose las clases para irse con su novio y a la vez ella dijo no querer estudiar asegurando que los estudios no le dejaban el mismo dinero que ser influencer.

Fue mediante la plataforma de TikTok que el señor evidenció la conducta de su hija, que al mismo tiempo que la reprendió, le dio una lección de vida, al asegurar que los estudios le aseguran un buen futuro.

"Me la traje al trabajo porque quería hacer TikToks, aquí me la traje a la obra para que vea que no es fácil ganarse el dinero, el dinero cuesta sudor", expresó el padre de la niña.

En el video, que cuenta con casi 8 millones de reproducciones, se puede apreciar a la joven de nombre Estrella con uniforme de secundaria y una mochila en lo que es una obra negra en la que actualmente está trabajando su papá.

Al momento en que su padre le cuestionó sobre lo que pensaba sobre asistir a la escuela a estudiar, la joven respondió, "Pues no sirve para nada. Podría ganar más siendo influencer que estudiando y tener una profesión", dijo Estrella.

Luego de escuchar esta lamentable respuesta de su hija, el hombre puso a prueba su fuerza, le pidió a la joven levantar un saco de cemento, mientras que al mismo tiempo le explicaba lo dura que es la vida para quienes no tienen la valiosa oportunidad de recibir un estudio. "¿Sabes por qué no lo vas a poder levantar?, porque no estás hecha para estas cosas. Te criaste de una forma delicada en el aire acondicionado y todo” dijo el padre.

Hasta el momento, la acción del padre ha sido tomada de muy buena manera por los internautas, quienes afirman que es una buena manera de enseñar a los jóvenes para que reflexionen.