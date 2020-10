Magistrado desea muerte de AMLO en Twitter; asegura fue hackeado

El Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, emitió la noche de este lunes un tuit que levantó polémica en redes sociales, pues el funcionario manifestaba que deseaba la muerte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Ojalá se muera ese viejo culero de palacio nacional", se precisó desde la cuenta verificada de Reyes Rodríguez.

No se hagan los ciegos, sordos y mudos @TEPJF_informa con lo que escribió @ReyesRdzM

No se hagan los ciegos, sordos y mudos @TEPJF_informa con lo que escribió @ReyesRdzM

No merece el respeto de millones de mexicanos, exigimos #RenunciaReyesRodriguez y #MexicoLibreNoVa

Después del escandaloso mensaje y tras ser criticado por múltiples internautas, el magistrado aseguró, con un mensaje corto, que su cuenta había sido hackeada.

No obstante, dicho mensaje para justificar su tuit anterior no fue aceptado por los usuarios de la red social, quienes criticaron su actuar acusándolo de ser cercano al expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, por lo que aseguraron que no sería extraño que el mensaje sí fuera de su autoría.

Después de las fuertes críticas dirigidas al magistrado, este martes la cuenta de Twitter de Reyes Rodríguez fue eliminada.