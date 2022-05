Life360: la app de alerta para que te sientas más segura

Hoy en día en México la desaparición de mujeres ha ido en aumento y debido a la gran cantidad de casos de víctimas de desaparición forzada en el país el pasado de abril, incluyendo el de Debhani, hubo quienes a través de las redes sociales dieron a conocer la app Life360.

De acuerdo con una publicación hecha por una usuaria a través de la red social de Facebook, Life360, le ha permitido a ella y a sus amigas poder saber la ubicación exacta o el último punto en el que se encontró cada una de ellas.

“Mi team y yo tenemos esta app, se llama Life360, vemos nuestra ubicación en tiempo real, cuánta batería tenemos, si vamos en el carro, nuestro último recorrido, hora, etc., pueden marcar los lugares como sus casas o trabajo, y tiene un botón de pánico, la verdad está súper buena y no consume tanta batería, úsenla con quién más confianza y seguridad tengan. Pd: si ocupa datos, pero si se apagan o no hay wifi, se queda donde fue la última vez que estuvieron y si iban en carro, trayecto, hora, etc.”, decía la publicación que fue compartida 79 mil veces.

Life360

De acuerdo con una página de internet de interés, Life360 es una aplicación que funciona como un localizador familiar y por medio del GPS se puede saber la ubicación precisa o el rastreo en movimiento de cualquier dispositivo registrado.



Esta app está disponible para Android e iOS y funciona a través de círculos, que son grupos para la familia, estos sirven para comunicarse entre el mismo, enviar alertas y compartir la ubicación en tiempo real.

Life360 puede ser una herramienta útil para localizar a alguien. Foto: life360.com



Funciones

La función principal de esta app es que los miembros del círculo se pueden ver en un mapa que solo tiene acceso por medio de invitación, por lo que es importante que sepas que si deseas ser rastreada debes tener el control total en esa herramienta para que no se use con otros fines.

Con esta app también puedes recibir alertas cuando un miembro de un círculo llega a un destino, asimismo, puedes configurar las alertas específicas de cada destino que tengas con el mismo localizador de la aplicación, además de poder conversar con una o con todas las personas de tu círculo.

La app tiene un botón de pánico que enviara un mensaje SMS y hará una llamada automáticamente, enviando al mismo tiempo las coordenadas de GPS a todos los integrantes de tu grupo y es una buena herramienta para rastrear tu teléfono en caso de que sea perdido o robado.

Ten en cuenta que cómo todo tiene sus desventajas, así que si descargas esta herramienta hazlo con cuidado y no compartas tu información con quienes no sean de tu confianza.

Recomendaciones

Es importante que si deseas ser rastreada por medio de la app, solo compartas tu ubicación con personas de confianza y que sepas cuando compartir la ubicación con cada círculo.