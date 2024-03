Elefante ataca un camión de turistas en safari de Sudáfrica [Video]

Momentos de miedo vivieron varios turistas en el Parque Nacional Pilanesberg, un safari en Sudáfrica, después de que un elefante estuviera a punto de tirar el camión en el que se encontraban.

En imágenes compartidas en distintas redes sociales, se puede ver primero el ataque del elefante grabado por una persona que se encuentra en unas barricadas en una zona de seguridad.

Se observa cómo el elefante no lo duda y comienza a empujar al camión tipo Jeep con mucha fuerza. Gracias al poder de sus colmillos, incluso logra levantar el vehículo por algunos segundos y dejarlo caer con fuerza.

El conductor del camión decide entonces comenzar a retroceder y, al mismo tiempo, el animal también comienza a ir de a poco hacia atrás y se aleja de a poco de la toma del teléfono.

🔥 Why you don't mess with an angry elephant pic.twitter.com/WYfLIWa8Y6 — NatureIsAmazing (@OurNatureRocks) March 20, 2024

Dentro de otro video, se pudo ver el momento, pero grabado desde el interior del vehículo por uno de los asistentes del safari que decidió grabar antes que resguardarse.

En esta visión se puede ver cómo el conductor del vehículo busca espantar al elefante y avanza al tiempo de gritarle y golpear la puerta para hacer ruidos fuertes.

Nada de esto funciona y es cuando el elefante realiza sus ataques al levantar con sus colmillos el camión de turistas y el golpe en el interior se muestra mucho más fuerte con la carrocería rebotando de manera pesada.

Es entonces que el conductor decide ir para atrás, al tiempo de hacerle señas al animal para que se aleje, algo que funciona y de a poco se retira de la zona y va a otra parte del safari.

Las personas en el interior del vehículo lucen más que espantadas y nerviosas por lo que ocurrió, además de que están acostadas en los espacios libres entre asientos para protegerse, solo la persona que graba es la única sentada de forma normal.

Cuando el video está por culminar, se puede ver como el conductor del safari tiene graves problemas para hacer que el camión de turistas termine por arrancar o funcione, por lo que es posible que el motor se haya dañado en el encuentro con el elefante.

¿Qué ocurrió con el elefante?

De acuerdo a algunos testigos en el momento y a conocidos que vieron el incidente, el elefante fue el que se acercó a la zona del estacionamiento, mientras algunos de los turistas se encontraban en un paseo al aire libre y en una pasarela protegida por barricadas.

El guía y conductor del auto se terminó por quedar en la zona y en primera instancia decidió mantenerse en silencio y con el motor apagado, hasta que el mamífero comenzó a acercarse.

Para sorpresa del guía, el elefante no detuvo su paso y siguió su camino, por lo que el guía decidió comenzar a hacer ruido y a realizar sonidos fuertes, algo que usualmente los calma y los aleja.

Cuando las estrategias no funcionaron, fue cuando decidió prender el vehículo y lo que se puede ver en las imágenes del video que se ha hecho viral en las redes sociales.

Dentro de los comentarios y reacciones que generó el material, muchos señalaron lo traumatizante que puede ser un momento así y lo raro que es que ocurran casos así con los elefantes.

Respecto al Parque Nacional Pilanesberg no se pronunció sobre el caso. Esta zona ecológica se ubica al sur de África y es conocido por ser uno de los más accesibles y promete una emocionante observación de animales salvajes a sus visitantes.