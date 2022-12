Descansen en paz: Cuatro actores y actrices de cine que fallecieron este 2022

El año 2022 está cerca de acabar, uno que marcó el final de una pandemia y tuvo muchos eventos de alta importancia, y es en el mundo del espectáculo donde este año también dejó una huella, pues diversos artistas pasaron a mejor vida dejando detrás una trayectoria repleta de historias.

El trabajo en el cine no se detiene nunca, y es que a pesar de que un actor o actriz ya no es encuentre presente, siempre se podrán ver en las cintas donde trabajan, es por ello que aquí realizamos un conteo en honor a estos famosos.

Robbie Coltrane

Robbie Coltrane: Foto: BBC

El actor británico quien por muchos años le daría vida al gigante más conocido en el universo de Harry Potter, Hagrid, nos dejó este pasado 14 de octubre, noticia que sorprendió a más de un fanático de la franquicia. Durante su trabajo en la producción de Harry Potter, Coltrane supo dejar su alma y cariño plasmados en el personaje.

“Puede que estés viendo Harry Potter dentro de 50 años, desafortunadamente, yo ya no estaré aquí, pero Hagrid sí”.

Olivia Newton-John

Olivia Newton-John. Foto: ElMundo

La actriz y cantante conocida principalmente por su papel protagónico en “Vaselina” falleció a los 73 años, hecho conmocionante para famosos y fanáticos, quienes no dudaron en mostrar su respeto ante su legado. Víctima del cáncer de mama, su familia la recuerda como un símbolo de triunfo y lucha ante esta terrible enfermedad.

Hector Bonilla

Actor Héctor Bonilla. Foto: Cuartoscuro

Después de una carera artística de 55 años el primer actor dejó este mundo a la edad de 83 años, esto a causa del cáncer de riñón. Conocido principalmente por la película “Rojo Amanecer” que retrata la matanza estudiantil de Tlatelolco en 1968, por su trabajo llegó a recibir un Ariel de Oro, además de participar en cientos de series y películas.

Su hijo recordó el epitafio que se escribió hace algunos años: “Se acabó la función, No estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada.”

Angela Lansbury

Angela Lansbury. Foto: AFP

Siendo una de las actrices más icónicas de Hollywood, Lansbury pasó a ser reconocida por ser la protagonista de la serie "La reportera del crimen", fue galardonada por su trabajo en televisión y teatro. Así pasó a la historia como una estrella de la era dorada del cine hollywoodense. Es por ello que fue nominada tres veces al premio Oscar como mejor actriz de reparto. Finalmente falleció a la edad de 96 años.