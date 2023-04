Corea del norte y otros 6 países que no celebran Semana Santa

La Semana Santa es una de las festividades más importantes del cristianismo, donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, además de que representa un periodo vacacional en México que muchas personas aprovechan para ir a la playa, salir de viaje o simplemente tomar un buen descanso del trabajo o la escuela.

Aunque es una celebración muy extendida en muchos países del mundo, hay algunos que no la celebran por motivos religiosos o culturales. Por lo que aquí exploraremos algunos de los países que no celebran la Semana Santa en 2023.

Japón

Japón es el país que comenzará esta lista, pues aunque el cristianismo está presente en Japón, no es una religión mayoritaria en el país y la mayoría de la población profesa el budismo y el sintoísmo. Además, la cultura japonesa no tiene una tradición religiosa relacionada con la Semana Santa, por lo que no se celebra esta festividad.

Corea

En Corea del sur muchas cosas pueden ser distintas a como las vivimos de este lado del globo, pues aunque allá se celebra el año nuevo occidental, el día de la independencia (Samijeon), el día del árbol o incluso la navidad, la Semana Santa nunca se ha celebrado a un nivel tan grande, por lo que esta festividad pasa desapercibida en ese país.

China

En China, la Semana Santa no es una festividad oficial y tampoco se celebra en la mayoría de las iglesias cristianas del país. Aunque el cristianismo ha crecido en China en las últimas décadas, sigue siendo una minoría religiosa en el país y la mayoría de la población profesa el budismo, el taoísmo y el confucianismo.

India

En la India, aunque hay una presencia cristiana significativa en algunas partes del país, la Semana Santa no es una festividad ampliamente celebrada. En la India, la mayoría de la población practica el hinduismo y el islamismo.

Sudáfrica

En algunos países de África, la Semana Santa no es una festividad ampliamente celebrada. Aunque el cristianismo está presente en muchos países africanos, el énfasis en la Semana Santa varía de país en país. En algunos lugares, como Etiopía, la Semana Santa es una celebración importante, mientras que en otros, como Sudáfrica, no se celebra en la misma medida.

Arabia Saudita

En países de Oriente Medio, como Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, la Semana Santa no es una festividad oficial ni se celebra ampliamente. El Islam es la religión dominante en la región y no hay tradición religiosa relacionada con la Semana Santa.

Vietnam

Para el caso de Vietnam, tampoco se pregona esta fecha, esto se debe a que la mayoría de habitantes son fieles al taoísmo, confucionismo o al budismo. Significa que estas religiones son dominantes en la región, por lo que no hay lugar para esta celebración.

En resumen, aunque la Semana Santa es una festividad ampliamente celebrada en muchos países del mundo, hay algunos lugares donde no se celebra o no se le da tanta importancia. Esto se debe a factores religiosos, culturales e históricos que varían de país en país.