Día Internacional del DJ, ¿por qué se festeja el 09 de marzo?

Este 9 de marzo se celebra el Día Internacional del DJ (o World DJ Day), un día reconocido porque en todo el mundo muchos DJ donan su sueldo a distintas asociaciones y Organizaciones no gubernamentales que trabajan con niños o personas en situaciones de riesgo o de bajos recursos.

Si alguna vez has ido a una fiesta o has escuchado música y has disfrutado del ambiente que un DJ crea a partir de sus mezclas de música, aquí aprovechamos para contarte más de su día.

Día del DJ

La Unesco declaró esta fecha como tal debido a una iniciativa de la fundación británica “Nordhoff Robbins Musica Therapy” a la par de “World DJ Fund” que comenzó a impulsarse en marzo del 2002. El objetivo de esto era apoyar a los niños que más lo necesitaran.

Para contexto, un DJ (Disc Jockey) es aquella persona que a través de una consola mezcla música grabada, ya sea una composición propia o de algún cantante o artista, para potenciarla, combinarla o generar una obra diferente de la original.

Entre los DJ más populares se encuentran los de radio, quienes se encargan de producir la música de los programas radiofónicos, el DJ de club, que tiene presentaciones en bares, discotecas, locales, estadios, etc. Así como el DJ de hip hop que trabaja realizando bases o pistas musicales.

Algunos de los Disc Jockey más populares son:

Martin Garrix

my first time ever playing in Chennai and WOW... thanks for the warm welcome ❤️🇮🇳 pic.twitter.com/KE6hjUoLiA — MARTIN GARRIX (@MartinGarrix) March 6, 2023

Martin Garrix es un DJ y productor musical originario de los Países Bajos. Nació el 14 de mayo de 1996 en Amstelveen, cerca de Ámsterdam. Comenzó su carrera musical a los 16 años, cuando lanzó su primer sencillo "BFAM" en colaboración con Julian Jordan. Sin embargo, su mayor éxito llegó en 2013 con el lanzamiento de "Animals", que se convirtió en un hit mundial y le valió varios premios.

Desde entonces, ha seguido produciendo música electrónica y ha colaborado con otros artistas como Dua Lipa y Khalid. Además de su carrera musical, Garrix también es fundador del sello discográfico STMPD RCRDS y ha participado en iniciativas benéficas como la campaña "The Ocean Cleanup" para limpiar los océanos.

Avicci

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Avicii (@avicii)

Avicii, cuyo nombre real era Tim Bergling, fue un DJ y productor musical sueco que nació en Estocolmo el 8 de septiembre de 1989 y falleció en Muscat, Omán, el 20 de abril de 2018. Comenzó su carrera musical a los 16 años y alcanzó fama internacional con el lanzamiento de "Levels" en 2011. Avicii se destacó por su estilo único que fusionaba la música electrónica con elementos de otros géneros como el country y el soul. Además de sus éxitos como "Wake Me Up" y "Hey Brother", Avicii también colaboró con otros artistas como Coldplay y Madonna.

Sin embargo, en 2016 anunció su retiro de los escenarios debido a problemas de salud y estrés. Su fallecimiento conmocionó al mundo de la música y dejó un legado imborrable en la escena electrónica.

Marshmello

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por marshmello (@marshmello)

Marshmello es un DJ y productor musical estadounidense que se ha convertido en uno de los artistas más exitosos de la música electrónica en la última década. Su verdadera identidad sigue siendo un misterio, ya que siempre se presenta en público con una máscara de malvavisco en la cabeza.

Comenzó a ganar popularidad en 2015 con el lanzamiento de su primer sencillo "WaVeZ", pero fue su canción "Alone" de 2016 la que lo llevó a la fama internacional. Desde entonces, ha colaborado con artistas como Anne-Marie, Khalid y Selena Gomez, y ha producido varios éxitos como "Friends", "Happier" y "Silence”.