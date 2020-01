NASA realiza caminata espacial con astronautas mujeres

La NASA parece aplicar la máxima deportiva que dice que equipo que gana no se cambia, y volvió a enviar a sus astronautas Jessica Meir y Christina Koch juntas al espacio para sustituir una batería de la Estación Espacial Internacional (ISS), segunda misión de este tipo compuesta únicamente por mujeres.

Esta actividad extravehicular comenzó a las 11H35 GMT del miércoles y se hizo sin gran pompa, por tratarse de una operación rutinaria de mantenimiento de la ISS.

✅ 5 hours and 20 minutes into the spacewalk to replace batteries outside @Space_Station, the last scheduled task is complete! Next, @Astro_Christina & @Astro_Jessica move 1 more of the old nickel-hydrogen batteries. Watch & ask questions with #AskNASA: https://t.co/CEsJrxByMF pic.twitter.com/8GAnYM7ZRU — NASA (@NASA) January 15, 2020

Las dos astronautas emplearon seis horas y media en cambiar las baterías viejas de níquel-hidrógeno por unas nuevas de ion de litio.

Meir y Koch habían realizado juntas una misión similar el 18 de octubre, que fue celebrada como un acontecimiento por tratarse de la primera salida espacial en la que solo participaron mujeres. En esa ocasión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las llamó para felicitarlas por su valentía

En las 200 misiones anteriores de la NASA siempre hubo al menos un hombre.

Seven hours into today's spacewalk, @Astro_Jessica & @Astro_Christina are heading back inside the @Space_Station's Quest airlock. They have completed all of their scheduled tasks to upgrade batteries on the station, as well as one get-ahead task. Watch: https://t.co/CEsJrxByMF pic.twitter.com/AVu4BnrHRP — NASA (@NASA) January 15, 2020

Además de las dos mujeres, el equipo actual de la ISS se compone del estadounidense Andrew Morgan, el europeo Luca Parmitano y los cosmonautas rusos Alexander Skvortsov y Oleg Skripochka.

La participación de las mujeres en sus misiones se ha convertido en un asunto importante para la NASA, que ya ha anunciado que su programa Artemisa, que busca volver a posar seres humanos en la superficie lunar, llevará por primera vez a una mujer al satélite terrestre.

En sus cuadros de astronautas se encuentran varias mujeres, y en la última promoción fueron reclutadas cinco mujeres y seis hombres, a quienes se sumaron un hombre y una mujer canadienses que realizan la primera parte de su entrenamiento en la NASA.