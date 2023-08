Barbieland en la vida real: Neil deGrasse revela su posible ubicación con ayuda de la ciencia

La película de Barbie fue uno de los estrenos más importantes del 2023, pues armó un gran fenómeno en los espectadores que muchos no pudieron evitar ir a las salas de cine con ropa color rosa en su primer día de estreno.

A pesar de el momento, Barbie sigue dando de que hablar. Y es que el escritor científico Neil deGrasse Tyson ha revelando la posible ubicación real de Barbieland.

En la película se sugiere que la tierra de fantasía donde habitan todas las Barbies y Kens, se encuentra en algún lugar de la Tierra, y aunque el personaje de Will Ferrell comenta que piensen en el lugar como "un pueblo en Suiza", nunca se revela su ubicación exacta.

Neil deGrasse Tyson compartió en la red social “X” (Twitter) una publicación sobre su estudio con respecto a la película y su ubicación.

In @BarbieTheMovie, the Moon's orientation places Barbie World between 20 & 40 deg North Latitude on Earth. Palm trees further constrain latitude between 20 & 30 deg. The Sun & Moon rose & set over the ocean. If it’s in the US, Barbie World lands somewhere in the Florida Keys. pic.twitter.com/Vh05tiqraX — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) August 10, 2023

“En Barbie, la orientación de la Luna coloca a Barbie World entre 20 y 40 grados de latitud norte en la Tierra. Las palmeras restringen aún más la latitud entre 20 y 30 grados. El Sol y la Luna se levantaron y se pusieron sobre el océano. Si es en Estados Unidos, Barbie World aterriza en algún lugar de los Cayos de Florida.”, de acuerdo a la publicación compartida.

La publicación ha alcanzado más de 900 "repost", 218 "citas" y más de 15 mil me gusta; a los usuarios les pareció fascinante su teoría y algunos estaban contentos de que Ken fuera de Florida.

Si bien se tiene claro que Barbieland no parece estar en alguna ubicación del mundo real, es fascinante ver que una leyenda de la ciencia como Neil deGrasse Tyson se tomara el tiempo para investigar y encontrar el maravilloso mundo de Barbie en este planeta.

Publicado originalmente en El Sol de Tijuana