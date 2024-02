Venados Basketball intensifica trabajos de pretemporada de cara a próximos compromisos

Con mucho trabajo físico y con la gran mayoría de los extranjeros entrenando bajo las órdenes de “Tulo” Rivero, Venados Basketball, ha comenzado a intensificar sus trabajos en esta pretemporada, de cara al encuentro a beneficio del DIF y a la Copa Huichol, que se sostendrá en Xalisco, Nayarit.

La quinteta porteña, ha estado realizando trabajo de fuerza, con Enrique Piña, quien espera que sea una semana muy fuerte y así llegar al tope a los juegos de preparación que inician a partir de este jueves.

“Viene una semana cargada todavía hasta el domingo, ya que la próxima semana, el lunes, tenemos torneo y el fin de semana (jugaremos) en Tepic, se busca que el nivel de intensidad sea alto y se mantenga la mayor cantidad de minutos en los partidos, Cibacopa es complicado, desgastante y los muchachos deben de tener una preparación física y una base para rendir”, explicó Piña.

Nicolás Paletta espera adaptarse bien al estilo de México

Por su parte, el jugador argentino Nicolás Paletta, llegó desde el día uno con el equipo porteño y espera tener una buena temporada, al ser su primera campaña en el baloncesto mexicano, el cual es difícil por el ritmo de juego del Cibacopa.

“Estoy contento de estar acá, adaptándome a un nuevo país, nueva ciudad, no había tenido la posibilidad de estar en México, surgió y no lo dudé, contento de este desafío, de poder jugar con Venados y estar en el Cibacopa”

“Me gusta el basketball, soy de mirar mucho basket, he visto partidos de Cibacopa, he tenido jugadores con los que he jugado en Argentina y han participado en México, conozco el circuito desde afuera, ahora la estoy viviendo desde adentro, sé que es una liga intensa, pero para eso estamos trabajando con el profe, con las mejores expectativas, estamos conociendo a los jugadores, esperando lo mejor para el equipo, para todos”, agregó.