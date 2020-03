Varios Lanzadores activos sin Cy Young

Culiacán, Sin. Cy Young tiene los récords vitalicios para las Grandes Ligas de más victorias (511), aperturas (815), juegos completos (749) y entradas (7,356) y es tercero de por vida en WAR (163.8, versión Baseball-Reference). Pero a pesar de todos esos honores, el derecho nunca tuvo la dicha de ganarse el premio que lleva su nombre.

Siendo justos con Young, quien murió en 1955, el premio Cy Young no fue creado sino un año después de su muerte. Como resultado, hay varios miembros del Salón de la Fama, como el propio Young, que no tuvieron la oportunidad de ganar el galardón que reconoce al mejor pitcher de cada liga en cada temporada.

Y, de hecho, hay grandes lanzadores cuyas carreras transcurrieron después de que se entregó el primer Cy Young en 1956, que jamás ganaron el premio, como Bert Blyleven (94.5 bWAR), Mike Mussina (82.8 bWAR), Nolan Ryan, (81.3 bWAR), Curt Schilling, (79.5 bWAR), Kevin Brown (67.8 bWAR), Phil Niekro, Don Sutton, el cubano Luis Tiant, el dominicano Juan Marichal, Andy Pettitte, Mark Buehrle, Tim Hudson, Dave Stieb y Roy Oswalt, entre otros.

Así que pensando en eso, decidimos enfocarnos en los mejores serpentineros activos que no han tenido la dicha de llevarse el codiciado trofeo.

Parecería ser demasiado tarde

Cole Hamels, 2006-presente (59.5 bWAR)

Mejor presentación: 5to lugar LN, 2011

Hamels es cuarto entre los pitchers activos en bWAR detrás de Justin Verlander, Zack Greinke y Clayton Kershaw, pero a diferencia de ellos tres, nunca ha ganado el Cy Young. El veterano de 36 años sigue siendo un lanzador por encima del promedio, pero ha empezado a mostrar señalas de declive. Su efectividad las últimas tres temporadas, en las que ha debido lidiar con lesiones, es de 3.92.

Jon Lester, 2006-presente (44.8 bWAR)

Mejor presentación: 2do lugar LN, 2016

Lester ha hecho al menos 31 aperturas en cada una de las últimas 12 temporadas, con efectividad de 3.50 en ese lapso, pero sus días de pelear por el Cy Young parecieran haber terminado. El zurdo de 36 años no ha llegado a 200 innings desde 2016. La temporada pasada, permitió la mayor cantidad de hits (205) en la liga y tuvo 4.46 de EFE y 1.50 de WHIP.

Adam Wainwright, 2005-presente (40.5 bWAR)

Mejor presentación: 2do lugar LN, 2010, 2013

Madison Bumgarner, 2009-presente (36.8 bWAR)

Mejor presentación: 4to lugar LN, 2014, 2016

Aunque su dominio en postemporada está más que documentado, Bumgarner también fue tremendo pitcher de ronda regular en el pico de su carrera, dejando 3.00 de efectividad y 1.08 de WHIO con una marca de 9.1 K/9 durante un lapso de seis temporadas seguidas con más de 200 innings lanzados que comenzó en el 2011. Sin embargo, el zurdo no ha recibido un solo voto al Cy Young desde que terminó dicha racha. Y después de firmar por cinco años con los D-backs, el zurdo de 30 años ya no tendrá la ventaja de lanzar en el espacioso estadio de los Gigantes, donde tuvo 2.48 de efectividad entre 2018 y 2019 (por 5.16 como visitante).

Johnny Cueto, 2008-presente (32 bWAR)

Mejor presentación: 2do lugar LN, 2014

Entre los pitchers que lanzaron al menos 1,000 innings entre 2011 y 2016, sólo Kershaw tuvo mejor EFE+ que el dominicano Cueto (145), que terminó segundo detrás del zurdo en la carrera por el Cy Young de la LN en el 2014. Cueto tuvo su mejor temporada como ligamayorista aquel año, dejando récord de 20-9 con 2.25 de efectividad, 0.96 WHIP y 242 ponches, líder de la liga. Seis años después, Cueto está tratando de repuntar tras la cirugía Tommy John. Ha hecho sólo 38 aperturas entre las últimas tres campañas.

Todavía podría pasar

Chris Sale, 2010-presente (45.3 bWAR)

Mejor presentación: 2do lugar LA, 2017

Es realmente sorprendente que Sale no haya ganado todavía el Cy Young. Su EFE+ de 140 es la 16ta mejor de la historia y su relación de 5.4 ponches por cada boleto es la mejor (mínimo 1,000 innings). El zurdo terminó entre los primeros seis de la votación en el Joven Circuito en cada temporada de 2012 a 2018. Cuando estuvo más cerca fue en el 2017 (2.90 EFE, 0.97 WHIP, 308 K), pero fue sorprendido por un excepcional Corey Kluber (2.25 EFE, 0.87 WHIP, 265 K). Sale no la tendrá fácil, ahora que ha decidido someterse a la cirugía Tommy John y probablemente no vuelve a lanzar otro pitcheo en las Mayores hasta que tenga 32 años. Dicho eso, con un pitcher de su categoría no se puede descartar nada.

Stephen Strasburg, 2010-presente (33.5 bWAR)

Mejor presentación: 3er lugar LN, 2017

Como dejó claro durante los playoffs del 2019, Strasburg tiene el talento para ser el mejor lanzador del béisbol cuando está saludable y en el tope de su nivel. Lo que hizo en el 2017 (2.52 EFE, 2.72 FIP, 22.4 K-BB%) estuvo muy cerca de lo hecho por Max Scherzer (2.51 EFE, 2.90 FIP, 27.3 K-BB%), pero Scherzer lanzó 25.1 innings más que su compañero de equipo para quedarse con el premio. Clayton Kershaw fue segundo y Strasburg tercero. Strasburg sigue siendo parte de la élite del béisbol, y la temporada pasada terminó con 18-6, 3.32 de efectividad y 251 ponches en 209 innings.





Gerrit Cole, 2013-presente (23.9 bWAR)

Mejor presentación: 2do lugar LA, 2019

¿Cómo es que alguien que gana 20 juegos y termina con 2.50 de efectividad, 326 ponches y 0.89 WHIP no se gana el Cy Young esa temporada? Bueno, cuando tu compañero de equipo, Justin Verlander, tiene también un año impresionante (21-6 con 2.58 EFE, 0.80 WHIP y 300 ponches). Cole, de 29 años, probablemente tiene las mejores probabilidades entre los pitchers de esta lista de eventualmente llevarse el trofeo.

Yu Darvish, 2012-presente (22.4 bWAR)

Mejor presentación: 2do lugar LN, 2013

A primera vista, un pitcher de 33 años con 4.16 de efectividad entre las últimas dos temporadas no pareciera el mejor candidato al premio Cy Young. Pero una mirada más detallada revela que Darvish realmente dio un giro después del Juego de Estrellas del 2019, dejando 2.76 de efectividad con una relación de 117 ponches por siete boletos en 81.2 innings. Con un diverso arsenal que lo ha ayudado a dejar la mejor relación de ponches por cada nueve innings en la historia de MLB (11.1, mínimo de 1,000 innings), Darvish todavía podría ser capaz de llevarse un Cy.

Patrick Corbin, 2012-presente (17.1 bWAR)

Mejor presentación: 5to lugar LN, 2018

Sólo cinco pitchers en MLB han sacado votos al Cy Young en cada una de las últimas dos temporadas: Jacob deGrom, Verlander, Cole, Scherzer y Corbin. En ese lapso, el zurdo de los Nacionales dejó 3.20 de efectividad con 484 ponches en 402 innings. Corbin no lanza especialmente duro, pero su excelente slider podría llevarlo a la tierra prometida.













