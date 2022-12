Alan Contreras quiere dejar en alto a Escuinapa

Preparado y mentalizado para ser uno de los mejores boxeadores del sur de Sinaloa.

Alan Contreras se va abriendo camino dentro del pugilismo, de la mano de Zaparí Boxing Promotion, la cual le ha dado las puertas para debutar como profesional, dejando un gran sabor de boca.

Contreras será uno de los encargados de engalanar la función “Sangre Nueva II”, que se llevará a cabo en la cancha Germán Evers, el próximo 16 de diciembre, enfrentando a otro rival de la Ciudad de México, de nombre Albert González, en el peso súperligero.

Alan, quien es originario de Escuinapa, quiere poner el nombre de la “Perla Camaronera” en alto, demostrar también que en el boxeo se puede y del cual le ha dejado un gran apoyo de su ciudad natal.

“Siempre me he sentido orgulloso de representar a mi tierra, en Escuinapa han salido grandes peleadores y me da mucho gusto y mucha satisfacción ser uno de ellos, llevó dos peleas y dos nocauts, me siento muy fuerte”, compartió.

Alan dio un tremendo K.O. en la función pasada

Sin duda los puños de este joven peleador, ha dado de que hablar en su corta carrera, pues en la pasada función, “Furia en el ring”, acabó con un nocaut fulminante ante Mauricio Juárez, haciendo valer toda su condición arriba del ring.

“Creo que el trabajo que hacemos en el gym se refleja arriba y la pelea anterior fue difícil, sabía que si me iba a los cuatro round, iba a ser una pelea muy interesante, pero gracias a dios se dio el resultado”.

No tenía en mente debutar este año

Contreras le entró al quite este año al profesionalismo, y lo está haciendo de una buena manera con toda su preparación, de la cual sigue aspirando a grandes cosas, en una división que es complicada.

“No tenía planes de debutar este año, pero los tiempos de dios son perfectos y se dio, estoy tratando de disfrutarlo al máximo, tengo muchos planes para el 2023, tanto en lo personal, como en lo profesional”, agregó.