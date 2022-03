Tom Brady vuelve a la NFL, ¿qué jersey vestirá?

Luego de pasear por Old Trafford ayer, el mariscal de campo más ganador de la historia de la NFL, Tom Brady, confirmó vía redes sociales que estará en la campaña 2022 de nuevo en los emparrillados, pese a haber anunciado su retiro hace unas semanas. El mítico ’12’ seguirá vistiendo los colores de Tampa Bay.

Todo parecía indicar que la decisión de no volver a lanzar un ovoide, al menos como profesional, era la última palabra que Tom tendría en su curso, ya que había encargado dicha toma a su familia y tanto sus hijos como su esposa podrían haber convencido al quarterback de no vestir ningún uniforme de nuevo, la sorpresa llegó hoy.

Brady se encargó de volver para intentar ganar un nuevo anillo de Superbowl, la pasión pudo más y puede que la decisión haya estado tomada viendo cómo un atleta de 37 años, como ayer Cristiano Ronaldo con un triplete ante el Tottenham, sigue marcando la diferencia en el césped que pisa.

Si bien el ’12’ tenía ofertas, o eso se rumoraba, de equipos como San Franciso 49ers o los Pittsburgh Steelers, su decisión fue regresar a la segunda indumentaria que vistió y la última de su carrera, la de los Buccaneers. Compañeros como Mike Evans o Rob Gronkowski aseguraban estar sorprendidos por la decisión principal de irse, pero el tiempo les dio la razón y ahora los cascos con el mítico número regresarán al poder del egresado de Michigan.





These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm — Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022

