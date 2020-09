Serena Williams se retira del Abierto de Francia por lesión

La búsqueda de Serena Williams de su título número 24 del Grand Slam se extenderá al 2021, después de que una lesión en el tendón de Aquiles la obligara a retirarse del Abierto de Francia.

La estadounidense, que cumplió 39 años esta semana, debía enfrentar a la búlgara Tsvetana Pironkova en la segunda ronda, pero después de precalentar decidió que la lesión era demasiado grave.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Williams, tres veces campeona en Roland Garros, dijo que es posible que no vuelva a jugar este año.

"Calenté y fue un calentamiento muy corto y luego hablé con mi entrenador y le dije '¿qué te parece?'", señaló. "Tenía problemas para caminar, así que esa es una señal reveladora de que debería tratar de recuperarme".

Williams había sufrido el problema durante su derrota en semifinales ante Victoria Azarenka en el Abierto de Estados Unidos y antes de Roland Garros dijo que no estaba al 100% físicamente, pero que se había recuperado lo suficiente para jugar.

Serena Williams has withdrawn from #RolandGarros with an achilles injury. pic.twitter.com/u6vGa9JCkX — Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020

La estadounidense dijo que debe decidir si volvería a jugar esta temporada, y que necesita dos semanas de descanso completo.

Desde que Williams reanudó su carrera en 2018 tras ser madre no ha podido alcanzar el récord de 24 títulos en los torneos grandes que sigue en manos de la australiana Margaret Court. Ese año perdió las finales de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, cosa que volvió a ocurrir en 2019.

Pese a que sus opciones para lograrlo se están reduciendo, Williams se mostró confiada en que lo logrará.

"Me encanta jugar al tenis. Me encanta competir", dijo. "Es mi trabajo y todavía soy bastante buena en eso. Estoy muy cerca de algunas cosas y siento que casi estoy allí, eso es lo que me mantiene en marcha".

"Mi cuerpo está realmente bien", agregó.