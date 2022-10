Mi apellido ha sido una bendición en mi carrera: Fernanda Contreras

Por allá en la década de las sesenta, existió un equipo de tenistas mexicanos históricos que por primera y única vez, accedieron a la final de la Copa Davis.

Aquel equipo conformado por Rafael Osuna, Antonio Palafox y Mario Llamas era liderado por ‘Pancho’ Contreras, el ‘Capitán leyenda’; hoy, más de tres décadas después, es su nieta Fernanda quien acapara todas las miradas y está convertida en la máxima figura del tenis nacional.

Fer tuvo un 2022 de ensueño al meterse al cuadro principal de tres de los cuatro Grand Slam del año, de hecho, en París llegó hasta la segunda ronda y también en Tokio libró la qualy hasta jugar dos encuentros en el draw, lo anterior podría sonar a poco si se compara con los logros y marcas que algunas tenistas del circuito registran a lo largo del tour, sin embargo Contreras comenzó el año más allá del 400 en el ranking y actualmente es la 144 del mundo, muy cerca de meterse al codiciado top 100.

Llegar hasta donde está es el fruto del trabajo y del fracaso, venir de una familia de tenis por supuesto que influyó en su deseo de trascender, sin embargo nunca fue una imposición; lejos de crecer obligada a convertirse en una figura, Fer se desarrolló en un ambiente de confianza y apoyo, eso fue en realidad lo que la enamoró del deporte blanco.

“La verdad he sido bendecida con la familia del tenis a la que pertenezco porque nunca me pusieron presión, siempre me dijeron diviértete y disfruta, nunca les importaba si ganaba o perdía. Todo el tiempo me preguntaban ‘qué aprendiste, qué vas a hacer hoy, cómo te puedes transformar’, entonces eso no me da presión porque sé que mi familia me adora pase lo que pase. En los buenos tiempos y en los malos tengo su apoyo”, contó en charla con ESTO.

Y pese a pertenecer al mundo del tenis toda la vida, el camino al sitio donde se encuentra no fue sencillo. Al inicio del año Fernanda quedó muy cerca en el corte del Australian Open, aquello representó un golpe fuerte para la mexicana que literalmente dejó todo para viajar por meses del otro lado del mundo, pero también, fue el impulso para renovarse y comenzar a trazar nuevos objetivos.

Fue entonces que llegó a la academia de Emilio Sánchez, ahí revolucionó su forma de juego y el resto es historia, se ha convertido en la mejor singlista mexicana en los últimos 40 años.

“Ir hasta allá para no jugar el torneo te rompe el corazón, pero fue una muy buena decisión porque pude conocer los slams y el caos que es estar en ellos. La verdad Emilio Sánchez me ayudó mucho a prepararme en Roland Garros, me enseñó muchísimo y estoy super feliz de que sea parte de mi equipo”; platicó.

Aún con el año de ensueño Fernanda Contreras se mantiene con los pies en la tierra “no soy la mejor, no lo considero así. Renata, Marcela y ‘Gugu’ somos un equipo y todas hacemos un gran trabajo, así lo veo yo”, responde Fer al ser cuestionada al respecto; segura e ilusionada de hacer un buen papel en el WTA 1000 de Guadalajara, lugar donde ante su gente, se mantendrá “en las nubes”.

