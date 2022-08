Siempre soñé jugar contra los mejores: Alex Hernández obtiene victoria en Los Cabos

Las esperanzas de ver triunfar a un mexicano en Los Cabos estaban puestas en Rodrigo Pacheco, sin embargo fue Alex Hernández quien apareció en escena y se robó los reflectores, pues tras un partido excepcional ante Nicolás Barrientos, consiguió su primera victoria en el circuito y ahora se enfrentará a Felix Auger-Aliassime en la siguiente fase.

Al respecto, el nacido en Acapulco evidentemente se mostró contento y resaltó que ante la mala racha que cargaba, resulta increíble que haya terminado en México.

“No venia de una racha muy buena, he batallado y ha sido una carrera larga. Mañana es otro día, puedo ganar o perder, uno nunca sabe, pero cada día me levanto a dar lo mejor de mí, eso es todo”, señaló en conferencia de prensa.

El estadio Cabo Sports Complex se entregó por completo al mexicano, los gritos fueron fundamentales y él lo reconoce; aunque es algo nuevo para él, sabe que fueron fundamentales en su triunfo.

“El público me ayudó, perdí el primer set pero seguí luchando, escuchaba cosas que al principio no me daba cuenta porque no estaba acostumbrado a jugar en estos grandes eventos, pero el público me empujo”; aseguró.

Este miércoles Alex Hernández se medirá ante Felix Auger-Aliassime, un rival sumamente complicado, pero también del nivel de de jugador a los que el mexicano siempre deseó enfrentar.

“Es algo increíble soñé jugar contra los mejores jugadores y mañana lo voy a hacer”, cerró.

