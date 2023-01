Tamara Cruz lista para enfrentar los nuevos retos del 2023

Mazatlán, Sin.- Con miras al próximo Torneo Nacional de Primera Fuerza, la pugilista mazatleca Tamara Cruz, se dijo más que preparada para lo que se venga en este 2023, donde espera tener un año de triunfos, en una nueva categoría, como la de 63 a 66 kilogramos, con el fin de estar en sus segundos Juegos Olímpicos.

Cruz Sandoval ha pasado entrenando de la mano de su entrenador, Radamés Hernández, con todo el equipo universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya como ella, Juan Baltazar, Marco Verde y Esmeralda Patiño, buscarán asegurar su boleto para la Selección Nacional.

“Primero me siento con un gran compromiso al bajar de categoría, y afortunadamente tuvimos un torneo previo a este Nacional, donde ya tocamos el peso y estoy segura de que muchas mujeres estarán en esa categoría, porque todas queremos llegar a París 2024 y voy muy bien concentrada”, comentó Tamara.

Motivada por otro ciclo olímpico

Tamara, sabe de la importancia que será este año para alcanzar de nuevo la meta, por lo que hay una motivación extra de volver a representar a México, por lo que es vital ganar todos los torneos que haya enfrente.

“Estoy muy motivada por otro ciclo olímpico, esperando que haya más un poco de fogueo y agarrar más experiencia y buscando que nos dejen entrenar con nuestro profesor Radamés, que será importante”.

Cruz tendrá que volver a hacer una estrategia con sus nuevas contrincantes, ya después de un tiempo en la categoría de menos de 70 kilogramos, el ver otras caras y estilos será importante para ella.

“Creo el no conocer a los rivales en el nuevo peso, fue complicado, eso me sucedió en el Golden Belt Series, donde tuve la primera pelea en el nuevo peso, pero me sentí bien en la nueva categoría y a volver a estudiar los rivales”.

La mazatleca se ha mantenido activa y con ritmo. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

Centroamericanos y Panamericanos en puerta

2023 también trae consigo dos competencias importantes para los atletas, como los son los Centroamericanos y Panamericanos, estos últimos serán el que te otorguen un pase directo a los Olímpicos, del cual Cruz, ya tiene experiencia en esos torneos, al medallista de bronce en el 2019.

“Yo voy a Panamericanos por la plaza de Juegos Olímpicos y voy por la medalla de oro, pero primero tenemos que reafirmar el paso con la selección nacional, y después ir poco a poco, con los rivales”, afirmó.