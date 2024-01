Súper Ángel: el guardian de los cuadriláteros y del puerto mazatleco

Mazatlán, Sin.- Radicado desde hace ya algunos años en el puerto de Mazatlán, el multifacético y carismático luchador Súper Ángel lleva alegrías a chicos y grandes cuando está arriba de un ring o vigilando la ciudad, tal como él se denomina, el “guardián”.

Súper Ángel, quien tiene sus raíces en Oaxaca, ya cuenta con más de 40 años en el negocio, pues viene de una familia luchísitca, de la cual llegó estar en lo máximo, como lo fue la caravana de la tres veces estelar, la Triple A.

Desde niño, Súper Ángel siempre soñó con aparecer con la capa y con la máscara, teniendo como ídolo al Santo, como se fue mucho tiempo caracterizado en la escuela.

“Mis raíces de luchador comienzan desde los inicios de mi vida, mi padre fue luchador profesional, que tenía un personaje que se llamaba ‘El Soldado’, cuando luchaba en el Estado de México, hasta que se fue a Oaxaca, donde se casó con mi señora madre y de ahí mi inspiración desde los 6 años. Fui el típico niño de papá luchador, que iba con la máscara del Santo y que los de sexto año te golpeaban, pero mi padre siempre me enseñó a defenderme de los más grandes”, relata.

Súper Ángel es el Guardián de la Ciudad El luchador se encarga de impartir justicia, dentro y fuera del ring. Fotos: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Como todo luchador, tuvo que dejar su pueblo para salir a triunfar, siendo de esos luchadores de antaño, que gustaba participar en funciones de arenas pequeñas, hasta que el destino lo trajo al puerto de Mazatlán.

“A los 15-16 años salí de mi pueblo, allá en Oaxaca para buscar ese sueño de ser luchador profesional, y si mi padre fue el principal maestro, después ‘el mastín’, y algunos otros luchadores, aprendiendo del estilo de lucha del sureste del país, hasta llegar a radicar a Mazatlán en 1987 y me pongo a entrenar con Terremoto King, hasta que me terminó de pulir Lizmart señor”, recuerda el luchador profesional.





Estuvo un corto periodo en Lucha Libre Triple A

Altener éxito en el puerto, sus aspiraciones fueron mayores, hasta buscarle en lo que fue la revolución de la época, como Triple A.

“Cuando partí de Mazatlán en los 90’s, me fui buscando la oportunidad de estar ahí, estuve luchando en arenas de la periferia, como la Neza, pero Antonio Peña en paz descanse, no tuvo la visión de verme y eso que iba a la oficina todos los días. En el 93-94, tuve que irme a Juárez a radicar, y llegó la caravana en aquellos años, donde me ve ahora sí Antonio Peña y me ganó una oportunidad de luchar con ellos en televisión, y así como ingreso como el Maravilloso”, enfatizó.

Él gladiador no aceptó un cambio de luchador, pues primeramente el nombre del Maravilloso no le gustaba del todo a Peña, queriéndole dar el personaje del “Querubín” y tiempo después el del Rey Mysterio, cuando este se fue a Estados Unidos, pero proyecto de los Cadetes del Espacio, si le llamó la atención, luchando bajo el personaje de Súper Nova.

“Estuve una temporada con Súper Nova en los Cadetes del Espacio, hasta que salgo y me la paso luchando en Sinaloa, Durango y Ciudad Juárez, con el nombre del Maravilloso y como Súper Ángel solo aparecí una vez en televisión”.





Pierde la máscara del Maravilloso y nace Súper Ángel

El personaje del Súper Ángel nació luego de perder la su tapa luchando bajo el nombre del Maravilloso, en Ciudad Juárez, luego de tener una gran aceptación en esa parte del país, pero que al mismo tiempo fue un resurgir del denominado “Guardián de la Ciudad”.

“En el año 2000, pierdo la máscara como el Maravilloso un personaje que me dio grandes glorias, pero las cosas fueron curiosas, porque la pierdo un día domingo y si la gente me otorgaba el perdón yo podía luchar de nueva cuenta enmascarado, y aunque la gente sabía que el Maravilloso, era Súper Ángel, así decidió aceptarme”, relata.

Se retiró 14 años de la Lucha Libre, pero el personaje de Súper Ángel le dio respaldo

Por problemas en Estados Unidos, el “Guardián de la Ciudad” se alejó de los cuadriláteros, pero volvió para hacer una fuerte carrera como Súper Ángel, demostrando que la calidad luchística, no la perdió.

“Pensé que mi carrera ya no iba seguir, era algo incierto, me fui a Oaxaca a enseñar lucha libre y al mismo tiempo, inicié mi carrera de compositor, estuve un tiempo en Juárez luchando, hasta que mi compadre, Marcelo López, me invita a volver a Mazatlán y lo acepto con mucho gusto, para enfocarme en la música, más que en la Lucha Libre”.

Su carrera como luchador tuvo un realce, sobre todo explorando otros lugares como en Centroamérica, del cual este 2024 volverá a participar y en Mazatlán se ha convertido en un pilar de la empresa Furia Promotions.

Sus personajes

El Resucitado

Súper Sol

Murciélago Hernández- perdió la máscara en Mazatlán

Maravilloso- perdió la máscara en el 2000’s en Ciudad Juárez

Súper Nova Triple A





Para saber

Súper Ángel también tiene una carrera como compositor de regional mexicano.