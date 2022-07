Seguimos el plan y atacamos a los bateadores

Julio Urías consiguió su décimo triunfo ante los Rockies de Colorado por un marcador de 5 a 4 en el estadio Coors Field.

En dónde el sinaloense en el juego lanzó durante siete episodios en las que solamente toleró cuatro imparables y dos carreras, no otorgó bases por bolas y ponchó a cuatro para dejar su efectividad en 2.71.

Urías aclaró que es un equipo que ya lo hemos visto bastante y me han visto bastante, no tratar de salir del plan que tenemos y tratar de seguirlo durante del juego y atacar a los bateadores.

"Me sentí bien, me han visto muy bien y después del juego me sentí bien".

"El salir y que cada cinco días tengo una oportunidad de demostrar y poder demostrar mi trabajo y me gusta trabajar bastante y cumplir con todas mis salidas".

El sinaloense en sus tres últimas salidas ha permitido tres carreras limpias en 20 entradas para una efectividad de 1.35, y una ERA de 2.54 en sus últimas 10 aperturas.

Carreras que le conectaron en el juego ante los Rockies:

El par de carreras con las que Rockies tocó al zurdo sinaloense cayeron en la segunda entrada, una producida con triple de Randal Grichuk y la otra con elevado de sacrificio de Ryan McMahon.

En el juego el equipo local hizo temblar la victoria de los Dodgers, pues en la novena entrada el equipo de los Rockies hizo dos carreras, con sencillo productor de Grichuk, pero Craig Kimbrel logró dominar a McMahon con elevado de out al jardín izquierdo para sacar el out 27.