Santiago Gómez aspira a ser una estrella del beisbol mexicano

Con un gran talento y mucha experiencia en los diamantes a pesar de sus 17 años de edad, Santiago Gómez está listo para emprender su camino en el beisbol invernal y lo hará para Venados de Mazatlán.

El poblano fue uno de los jugadores que el equipo rojo tomó en el Draft 2021, siendo el segundo mejor prospecto de nuestro beisbol y con eso sella un año redondo para él, en lo profesional.

Deportes Ir a Juegos Olímpicos es un sueño: Sasagi Sánchez

“Firmé en el 2019 con Pericos, mi equipo en casa y fue un orgullo, pero este año ha sido muy bueno, hace apenas tres semanas llegó el llamado para Yankees y Venados me tomó en el Draft”, mencionó el pelotero.

“Yo no tenía idea que había un Draft del Pacífico, mis compañeros me dijeron que me había tomado Venados como segundo y no sabía qué hacer, estoy muy contento estoy muy contento por la oportunidad, la voy a aprovechar mucho”.

Con el apoyo incondicional de sus padres y compartiendo sus logros con su familia, el beisbolista se prepara para seguir viviendo sus sueños y alcanzar uno por uno.

“La verdad yo empecé en el deporte en busca de una beca deportiva universitaria y apareció Pericos, luego empecé a subir, llegó el tema con Grandes Ligas y ahora con Venados, de pronto llega un sueño y va saliendo otro”.

PARA SABER

El jugador de 17 años se desarrolla como infielder en la Academia de Pericos, y de acuerdo a los reportes sobre el pelotero, Gómez es un prospecto conceptualizado como un infielder de grandes herramientas defensivas, velocidad y una ofensiva que le permitirá abrirse paso en el béisbol organizado.

A pesar de ser un prospecto, será una pieza clave para los rojos. Foto: Cortesía | Pericos de Puebla

EL DATO

A esa misma edad, el parador en corto de Venados Héctor Mora, se abrió paso en la LMP y ahora es el jugador titular del Águila de Veracruz





















Lee más aquí:

Deportes Se prepara con todo la Selección Mexicana de Beisbol para los Juegos Olímpicos

Deportes Sinaloa es bicampeón de los Juegos Nacionales Conade 2021

Deportes Julio Urías amplía su racha de triunfos a 12