Salvador Rodríguez y Andrés Montaño enfocados en terminar el torneo de buena manera

Mazatlán, Sin. -Luego del que el Mazatlán FC destituyera a Ismael Rescalvo como técnico de los morados, el equipo ahora tiene en puerta un compromiso ante Gallos Blancos de Querétaro este viernes, por lo que los jugadores de la cantera, Salvador Rodríguez y Andrés Montaño, hablaron por el grupo para darle el respaldo a Gilberto Adame quien estará como entrenador interino.

Rodríguez enfatizó que necesitan cerrar fuerte el torneo, y evitar que el equipo pueda caer un poco más abajo, luego de la goleada que le dio Pumas en casa.

“Estamos tranquilos y enfocados, son cosas que no nos compete, tenemos gente de casa, y será sencillo levantarnos, queremos pensar ya en los próximos partidos; son decisiones que se toman, después de 14 jornadas así es esto y tenemos que afortunar lo que venga”, expresó Salvador Rodríguez.

El nacido en Michoacán, también se dijo contento por la renovación de contrato que tuvo con el equipo recientemente.

“Muy feliz por la renovación, es el equipo que me abrió las puertas en el fútbol profesional y aquí debuté, entonces para mí fue una gran noticia de quedarme tres años”, puntualizó el defensor de los morados.

Montaño sabe que tienen que levantar la cara

Uno de los referentes del equipo, como lo es Andrés Montaño, también habló con los medios de comunicación, y espera que el cierre del torneo sea fuerte, para seguir avanzando. ”Hemos visitado canchas difíciles, sabemos que no estamos en el lugar que tenemos que estar y queremos tener los tres puntos”, dijo del juego ante Gallos.

El “Chapo” también sueña con llegar al mundial del 2026: “Es un orgullo que la gente me vea de esa manera, es un trabajo que no solo he sido mío, sino del equipo, tenemos como objetivo seguir trabajando, para estar en el mundial del 2026”.

Sobre un cambio de cede

Ambos jugadores quisieron no opinar, ante el rumor de que el Mazatlán FC desaparecería, para darle entrada al Atlante, que quiere volver a la Liga MX a como dé lugar.