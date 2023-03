Rescató Sinaloa once pases en Karate Do

Culiacán, Sin.- Serán 11 competidores los que representarán a Sinaloa en el Nacional Conade 2023, ocho en kumite y tres en kata, al finalizar el Macro Regional de karate do en La Paz, Baja California Sur.

En la kata individual los clasificados fueron, Hecmar Bojórquez del municipio de Angostura, en Katas por equipos Mayores femenil clasificaron Ximena Ríos, Rergina Alba y Jazmín Terrazas, las tres de Culiacán. En tanto en la rama varonil, avanzaron Said Armenta, Leonardo Ochoa y Joshua Sánchez, todos de Culiacán.

También te puede interesar: Águilas califican en el tae kwon do y el tochito femenil

Mientras que en la modalidad de kumite, los que se ganaron un lugar en la etapa nacional son, Monserrat Ramírez de Culiacán, Ángel Ponce de Mazatlán, Said Armenta de Culiacán y Ojana Naomi Montoya de Culiacán.

Completan la lista los mazatlecos, Idalia Karina Nieto, Hiroto Yoshi, Javier Yoshi, Marco Parra y Emiliano Jacobo de Culiacán.

La deportista, Ojala Montoya, nos comparte su sentir al lograr el boleto a la etapa nacional, "Me siento muy bien, no creí que podía llegar a tanto al final, al iniciar me sentí un poco insegura, pero al ver que podía ganar el combate, me sentí más motivada para llegar a ese lugar. Me apoyaron mis senseis y toda la gente que estaban alrededor de mí", externó la joven de Culiacán.

El seleccionado sinaloense, Hécmar Bojórquez se mostró feliz por su clasificación, "Estoy muy alegre, ya pasamos a la siguiente etapa, y vamos a ir con todo por la medallas, la kata mi piel se puso chinita, me emocioné mucho", dijo el joven al concluir su participación.

De esta manera el equipo y entrenadores ahora solo tienen que pensar en enfrentar esta última etapa.