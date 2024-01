Realizarán seminario para introducir jiu jitsu brasileño en la UAS

En una conferencia de prensa celebrada hoy, se anunció la realización de un seminario de inauguración del jiu-jitsu brasileño en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

La firma de convenio, pautada para febrero, busca incorporar la disciplina del Jiu Jitsu brasileño como parte integral de las actividades deportivas de la UAS.

Sean Álvarez, excampeón mundial de ADCC, expresó su apoyo, destacando la importancia de más de 3 décadas de práctica en este arte marcial.

"Tengo más de 30 años practicando este arte, es algo que me ha formado muy bien, no sería lo que soy sin este arte, me da mucho orgullo poder apoyar a los jóvenes de la Perla del Pacífico", mencionó Álvarez.

El seminario, programado para los días 3 y 4 de febrero, no solo marca el inicio oficial del proyecto, sino también la búsqueda de lazos internacionales con Emiratos Árabes Unidos.

El objetivo es establecer convenios que brinden oportunidades extranjeras a los jóvenes, fortaleciendo así los vínculos culturales y deportivos.

"La intención es utilizar el jiu-jitsu para promover a nuestros jóvenes en Emiratos Árabes, es una puerta y una oportunidad para promovernos como mexicanos, es un puente para que conozcan Mazatlán, que conozcan México, las artes marciales promueven la no violencia, no es lo que muchos creen, agradecemos a la UAS por esta oportunidad", añadió.

Manuel Iván Tostado, Vicerrector de la UAS, expresó su gratitud por ser la universidad seleccionada para este proyecto.

"Agradecidos por ser la universidad a la que escogieron para este proyecto, el seminario se llevará a cabo aquí en el polideportivo", dijo.

El seminario se llevará a cabo en el polideportivo de la institución y, a partir del 4 de febrero, el jiu jitsu brasileño se incorporará como una disciplina más en las actividades deportivas de la UAS.

Informes

Para mayores informes sobre horarios, días y costos, pueden marcar al 669 153 3848.