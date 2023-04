¿Quién es Lou López, la basquetbolista mexicana que fue seleccionada en la WNBA?

La basquetbolista Lou López se convirtió en la primera mexicana en ser seleccionada en el draft de la WNBA, fue la quinta selección global de las Dallas Wings, convirtiéndose así en una histórica del deporte tricolor.

López Sénéchal nació en Guadalajara, Jalisco, pero cuando apenas tenía cinco años se mudó a la ciudad de Grenoble, Francia, por lo que en algunos registros es considerada con la nacionalidad gala.

Sus estudios básicos los realizó en el país europeo, sin embargo, para el año 2017 comenzó a jugar con la Academia de Baloncesto del Atlántico Norte en Irlanda y posteriormente buscó escuelas en Estados Unidos para que ella pudiera mantener su trabajo en el deporte.

Fue Fairfield la escuela que pudo matricularla y darle la posibilidad de seguir en el baloncesto, de hecho, cuentan que el coach del equipo fue convencido en apenas 10 minutos de verla en la duela, incluso, lo que lo habría convencido sería que estaba abierta a recibir consejos.

Storrs ➡️ Dallas



Lou Lopez Sénéchal is the No. 5 overall pick! pic.twitter.com/xYHkKdAuoa — UConn Women’s Basketball (@UConnWBB) April 10, 2023

En las cuatro temporadas que jugó en Fairfield logró que los Stags fueran campeonas en 2022, además de liderar a su escuadra en el rubro de las anotaciones de cada temporada. En su carrera en la preparatoria alcanzó 604 puntos con un promedio de 19.6 por partido.

Algunos logros durante su etapa en prepa:

Jugador del año MAAC 2021-22

Jugador Más Valioso del Torneo MAAC 2022

Tres veces primer equipo All-MAAC (2020, ’21, ’22)

Primer equipo dos veces All-Met (2021, 22)

Novato del Año 2018-19 MAAC

Equipo de novatos MAAC 2018-19

¡Histórico! 🤩

Lou Lopez es la PRIMERA MEXICANA 🇲🇽 en ser seleccionada en el #WNBADraft y jugará con @DallasWings… ¡Felicidades! 🎉 pic.twitter.com/nNlQruRCfJ — NBA MÉXICO (@NBAMEX) April 11, 2023

Posteriormente, la escolta llegó a los Huskies de Uconn, donde fue la novena jugadora con el mejor porcentaje de efectividad en triple (44.0) en el basquetbol colegial femenil.

