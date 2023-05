Pioneros de Los Mochis rinden homenaje al actual campeón de la LMP

El Centro de Usos Múltiples vibró en la “Serie Cañera”, con el graderío vestido de color verde y amarillo, pues el inmueble basquetbolero recibió a la afición al deporte rey, en este evento que homenajeó al actual campeón de la Liga Mexicana del Pacífico: los Cañeros de Los Mochis.

En el medio tiempo, ante los cientos de aficionados presentes, el Club Pioneros, por conducto de su presidente Armando Villarreal, realizó la entrega del merecido reconocimiento al Club Cañeros de Los Mochis, por el campeonato logrado en el circuito invernal mexicano, mismo que recibió su presidente Joaquín Vega Inzunza, quien, en entrevista posterior, se dijo emocionado por la iniciativa del Club de basquetbol.

“Muy agradecidos y muy contentos por este reconocimiento; la verdad es que, en lo personal, he sido aficionado de Pioneros desde la primera época en los 80’s, lo hemos estado apoyando durante mucho tiempo, y ahora que tuvimos la fortuna de quedar campeones y que nos hagan este reconocimiento, la verdad estamos muy honrados, muy contentos, y qué bueno que ellos tienen esta oportunidad: éste equipo que estamos viendo el día de hoy es un equipo muy competitivo, un equipo de altísimo nivel, que ojalá que llegue muy lejos y, ¿Por qué no? Pensar en el campeonato, que es posible”, expresó.

Ver un inmueble distinto a la casa de Cañeros, vestido de verde y amarillo, fue emocionante y motivante, pues los aficionados esmeraldas respondieron en gran forma al llamado de Pioneros:

“Muy contentos también con la respuesta de los aficionados: ojalá que el día de mañana (sábado) también se presten a venir y a conocer, pues hay mucha gente que no conoce el CUM o que no ha venido a ver un juego de Pioneros, y la verdad se los recomendamos muchísimo: es una muy grata experiencia, es un espectáculo muy profesional, de muy buen nivel, y ojalá que los aficionados y los no tan aficionados vengan, se den la oportunidad; y es que está muy fácil: con cualquier prenda de Cañeros pueden entrar. Ojalá aprovechen, ojalá conozcan, y ¿Por qué no? Que muchos aficionados al béisbol se hagan aficionados al basquetbol”, manifestó.

La breve pero emotiva ceremonia se vio enmarcada por la gran respuesta de ambas aficiones que, esta noche de viernes, fueron una sola, para hacer temblar las tribunas del CUM en apoyo al equipo de Pioneros.

El reconocimiento brindado cita textualmente: “Club Pioneros de Los Mochis otorga el presente reconocimiento al Club Cañeros de Los Mochis, por su campeonato 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico. Gracias por poner en alto el nombre de nuestra ciudad, y ser ¡Mucho Mochis!”.

Cabe precisar que la visita de la afición esmeralda motivó sobremanera al equipo de Pioneros, pues lograron quedarse con la victoria por 103-95 ante Halcones de Ciudad Obregón.

Este sábado se juega el segundo y último juego del compromiso, misma que continúa como “Serie Cañera”, donde todo asistente que porte cualquier prenda o accesorio de Cañeros, entra totalmente gratis al CUM, a disfrutar del espectáculo del deporte ráfaga.