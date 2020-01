Pesa ausencia de Iza Flores y César Ramírez

Culiacán.- Al cumplir su ciclo los atletas Iza Daniela Flores y César Humberto Ramírez, los suplentes no dan tregua en la pista de Ciudad Universitaria al no fijarse en las vacaciones, ya que su meta es llegar rápido a la medalla para ser dignos sucesores en el equipo de atletismo.

Ariday Salcedo ya tuvo la fortuna de colgarse la medalla de bronce en la pasada Olimpiada Nacional y ahora dará el gran salto en las competencias mayores, dentro de este grupo en el que se encuentra un gran talento.

Especialista en la prueba de los 100 metros con vallas, destacó que en lo personal se siente muy fuerte para afrontar el compromiso que implica participar por primera vez en Universiada.

Es mi primer año en universiada, espero que me vaya muy bien, me siento muy motivada y hemos estado trabajando muy fuerte bajar la marca.

Ariday Salcedo

Otro deportista que trabaja a diario en la pista sintética de Ciudad Universitaria es Adán Fierrero, en las pruebas de 100 y 200 metros con valla.





Voy paso a paso, poco a poco tomando ritmo y bajando los tiempos, pues el objetivo es cruzar bien las eliminatorias para buscar la medalla a nivel nacional, y ser digno representante de César Ramírez, que puso en alto el nombre de Sinaloa y de la UAS en Universiadas Nacionales.

Adán Fierrero

Agregó que física y técnicamente ya está listo para dar la pelea en busca de una medalla en la eliminatoria estatal y Nacional del CONNDE.

“Estamos preparados en todos los aspectos, no hemos parado, me siento con mucha seguridad de voy a ganar, me he mentalizado muy bien para ello”, expresó el competidor en relevos.

Otro gran talento es Javier Flores que trabaja en velocidad 100 y 200 metros, así como Lorena Félix, Manuel Cervantes, Isaac Cervantes, Jimena Angulo, Di Carlo Angulo y Kevin García que vienen muy fuertes y pueden competir por una medalla a nivel nacional.





