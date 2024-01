Pedro Guevara volverá a pelear en el puerto en la cancha German Evers

Tras perder el Campeonato Interino Súpermosca ante Carlos “Principe” Cuadras, el boxeador mazatleco Pedro Guevara, volverá al ring el próximo 17 de febrero en la cancha Germán Evers, para abrir la temporada 2024.

Guevara enfrentará a Lamberto Macías boxeador originario de Eldorado, Sinaloa, en peso gallo, para tener actividad boxística y volver a buscar un campeonato del mundo, además de iniciar un nuevo paso como promotor.

“El objetivo que tiene mi regreso, es para estar activo, ya que en mi última pelea me faltó tener mucha actividad y otra de las cosas es que queremos impulsar a nuevos talentos, y próximamente esperamos traer una pelea internacional”.

“El motivo de esta nueva promotora, es para impulsar el talento porteño qué hay, tenemos muchos gimnasios, el señor Zapari hace muy buen trabajo, pero el puerto está habido de tener Box y ahora hay muchos gimnasios, eso nos dimos cuenta en la pasada eliminatoria municipal, y antes había muy pocos”, compartió Pedro Guevara en conferencia de prensa, que va respaldado por la promotora Mapache Entertainment.

Dentro de la función estarán debutará el talento mazatleco, José Reyes que se medirá ante Enrique Monje, además de Pablo Flores quien estará peleando en esa noche.

No se retirará hasta quedar campeón del mundo

Guevara sabe que aún tiene oportunidad de volver a pelear por un título mundial y tiene el respaldo de su promotora para estar de nuevo en la actividad y buscar ese título.

“Se que no es justificación, pero no fue nuestra noche, pero yo no me retiraré hasta ser campeón del mundo, tenemos la oportunidad de volver a pelear ante Cuadras, pero podemos enfrentarnos a Román González, el ‘Pumita’ Martínez y el ‘Gallo’ Estrada” agregó Guevara.

Para saber

La venta de boletos comenzará en ticketstar y en el gimnasio de Pedro Guevara, y los precios irán desde 500, 300 y 150 pesos.