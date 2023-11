Carlos "Príncipe" Cuadras se quedó con el título interno súpermosca

Uzbekistán.- Carlos ‘Principe’ Cuadras se convirtió en el campeón interino supermosca, del Consejo Mundial de Boxeo, al derrotar por decisión dividida al mazatleco Pedro Guevara, quien no pudo vencer a su amigo.

Con este triunfo, el originario de Guamúchil, Sinaloa, tendrá la oportunidad de pelear ante Francisco ‘Gallo’ Estrada, por el título mundial que él posee, mientras que Guevara buscará otra oportunidad de reivindicar su carrera.

El round por round

En el primer round Carlos Cuadras se fue al frente sobre Guevara, entrando duro a la humanidad del mazatleco que le respondió también con impactos, al no guardarse nada en los primeros minutos de la batalla.

Cuadras estuvo muy suelto de manos en el segundo round, al impactar un gancho izquierdo sobre Pedro Guevara, que lo mandó a la lona, y el de Guamúchil se fue rápido de nueva cuenta a conectarle más golpes al boxeador patasalada.

El combate fue muy duro para ambos pugilistas sinaloenses. Foto: Cortesía | WBC

Las ganas de pelear e intercambiar golpes no cesó en el tercer asalto, con un Guevara más calculador y teniendo un mejor round que el pasado.

La amenaza de Cuadras siguió en cuarto round, atacando a Guevara con todo, pero el mazatleco lo mermó con golpes a las zonas blandas que resintió algunos impactos, para bajarle la intensidad.

El ‘Príncipe’ Cuadras volvió a impactar el rostro de Guevara con un jab, para que el mismo mazatleco le respondiera con otro golpe igual al cuerpo de Cuadras, pero al final del quinto round, el de Guamúchil se llevó el asalto.

Para el sexto episodio, Carlos Cuadras siguió conectándole impactos duros a Guevara, que lo llevó a poner el guante en la lona, y recibió el conteo por parte del referí.

El cansancio de ambos pugilistas llegó en el séptimo asalto, el cual fue aprovechado por Pedro Guevara, para sacar el round a su favor, gracias a los impactos de las zonas blandas.

Carlos Cuadras volvió a ser contundente en el octavo asalto, al darle varios impactos en el rostro, que hizo que reaccionara Guevara al final, siendo en vano, ya que los jueces se lo otorgaron al de Guamúchil.

En el noveno y décimo asalto, Guevara fue mucho mejor que Cuadras, incluso hubo algunos cabezazos de parte del ‘Pedrin’ sobre el ‘Principe’, del cual se quejó, pero logró inestabilizar al del norte de Sinaloa.

Cuadras volvió a sorprender a Guevara en el onceavo asalto, con una ráfaga de impactos, del cual no veía venir el mazatleco, que tuvo me volverá a meter la guardia, para no caer a la lona.

El cierre del combate fue duro y calculador por parte de ambos pugilistas, que en los segundos finales el mazatleco fue mucho más contundente con varios golpes a la cara del ‘Príncipe’.